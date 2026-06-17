“No podía hacer nada, era menor”: habló el padre apuñalado en partido juvenil en Florida

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El padre del adolescente herido en el ataque a puñaladas ocurrido tras un partido sub-15 en Florida relató los detalles del episodio, en el que tanto él como su hijo Gastón resultaron lesionados. El hecho se produjo en el estadio Artigas Lacassy Loroña, luego del encuentro entre Atlético Florida y Quilmes.

Según el relato del padre, cuando salió del estadio junto a su hijo varios jugadores de Atlético Florida habían rodeado al grupo de jugadores de Quilmes. “Ya había escuchado que querían agarrar a otros chiquilines. Les dije que se tranquilizaran, que era un partido de fútbol y eso estaba bien”, comentó en diálogo con Subrayado (Canal 10).

El padre describió que vio cómo un grupo de jóvenes agarraba a Bautista, un compañero de su hijo, y que Gastón intervino para separarlo y alejarlo del grupo. Fue en ese momento cuando el hombre se acercó para intentar calmar a uno de los agresores.

“Tranquilícense, chiquilines, tranquilícense”, dijo. La respuesta fue inmediata: el joven sacó una navaja y lo atacó. “Me enterró el cuchillo y salió para atrás”, relató.

Al ver lo ocurrido, Gastón encaró al agresor, le reprochó la situación y el conflicto se volvió aún más violento. El padre contó que su hijo intentó quitarle el arma al joven, que le tiró una patada y terminó con los dedos lastimados en ese intercambio.

El propio padre logró sostener al agresor para intentar desarmarlo, pero la intervención de un adulto cambió el curso de los hechos: “Viene un mayor y dice: ‘Dejalo, dejalo que es menor’. Me lo saca y le dice al chiquilín que salga corriendo y que se lleve el cuchillo”, dijo.

El hombre confirmó que su hijo también sufrió heridas: un corte en la pierna y heridas en los dedos que requirieron puntos de sutura y remarcó que la familia realizará la denuncia correspondiente: “Esto se tiene que terminar. Me dolió muchísimo. Yo ya estoy grande, pero vi cómo lastimaban a mi hijo y no podía hacer nada porque es un menor. Te llena de impotencia”.

El hombre también desmintió versiones que circularon tras el episodio según las cuales el ataque se había producido fuera del predio del club. “Fue dentro del predio que pasó. La verdad que a mí me dio vergüenza ajena y mucha tristeza, incluso por los jueces y las cosas que les gritan”.

El agresor, que había sido expulsado durante el partido, quedó a disposición de la Fiscalía, que deberá pronunciarse sobre su futuro procesal. Tras el incidente, el Club Atlético Florida emitió un comunicado en repudio de lo sucedido.