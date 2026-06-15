Final violento: jugador de equipo sub-15 atacó a puñaladas a un adversario y a su padre

El encuentro entre Atlético Florida y Quilmes en categoría sub-15, disputado ayer en el estadio Artigas Lacassy Loroña, en Florida, derivó en un episodio de violencia que dejó como saldo dos heridos.

Según informó el programa radial local Dalo x Hecho, los hechos ocurrieron en las afueras del estadio, cuando un jugador del Atlético atacó con un arma blanca a un futbolista de Quilmes y a su padre.

La peor parte la llevó el adulto, quien recibió una herida en el bajo vientre. “Si hubiera sido un poco más arriba no cuento el cuento”, dijo el hombre. Por fortuna, tanto él como su hijo están fuera de peligro.

El agresor había sido expulsado durante el partido, que terminó con la derrota de su equipo por 4 -1. Está a disposición de la Fiscalía, que se pronunciará acerca de su futuro procesal.

Tras el incidente, el Club Atlético Florida publicó un comunicado en repudio de lo sucedido.