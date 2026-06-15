Final violento: jugador de equipo sub-15 atacó a puñaladas a un adversario y a su padre
Sucedió en Florida. El ataque se produjo luego de un partido en el que el agresor fue expulsado y su club cayó por goleada.
Generando audio…
15.06.2026 10:49
El encuentro entre Atlético Florida y Quilmes en categoría sub-15, disputado ayer en el estadio Artigas Lacassy Loroña, en Florida, derivó en un episodio de violencia que dejó como saldo dos heridos.
Según informó el programa radial local Dalo x Hecho, los hechos ocurrieron en las afueras del estadio, cuando un jugador del Atlético atacó con un arma blanca a un futbolista de Quilmes y a su padre.
La peor parte la llevó el adulto, quien recibió una herida en el bajo vientre. “Si hubiera sido un poco más arriba no cuento el cuento”, dijo el hombre. Por fortuna, tanto él como su hijo están fuera de peligro.
El agresor había sido expulsado durante el partido, que terminó con la derrota de su equipo por 4 -1. Está a disposición de la Fiscalía, que se pronunciará acerca de su futuro procesal.
Tras el incidente, el Club Atlético Florida publicó un comunicado en repudio de lo sucedido.
June 14, 2026
Acerca de los comentariosHemos reformulado nuestra manera de mostrar comentarios, agregando tecnología de forma de que cada lector pueda decidir qué comentarios se le mostrarán en base a la valoración que tengan estos por parte de la comunidad. AMPLIAR
Esto es para poder mejorar el intercambio entre los usuarios y que sea un lugar que respete las normas de convivencia.
A su vez, habilitamos la casilla [email protected], para que los lectores puedan reportar comentarios que consideren fuera de lugar y que rompan las normas de convivencia.
Si querés leerlo hacé clic aquí[+]