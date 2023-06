“No nos perdonan el éxito”: Heber afirmó que con su frase no se refería a los homicidios

Política

El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, se refirió en la mañana de este jueves, sobre el final de la interpelación en Diputados, a una frase que mencionó durante un acto en diciembre de 2015, y que ha sido foco de las críticas del Frente Amplio.

“Se ha insistido una y otra vez, y lo he aclarado a lo largo de estas 24 horas. Cuando yo hablé en la multitudinaria reunión de la Lista 71 en Maroñas, y dije que el Frente Amplio no nos perdonaba el éxito, me referí, lo dije y lo reitero, al éxito electoral. Es de ese éxito al que yo hablaba. Y por lo tanto, ratifico mis opiniones para no generar confusión. Pero a lo largo de este debate se ha tratado de decir lo que no dije”, dijo Heber.

“Nunca, en ningún caso, hablé de éxitos en materia de homicidios. Nunca. Me afilié, igual que el presidente, a que no estamos conformes con los resultados de los homicidios. Este ministro nunca habló a favor de que había éxito con los homicidios. Tratar de decir que había un éxito en nuestra lucha para bajar los homicidios en el país no es verdad”, añadió.

La frase de Heber fue registrada en su momento por Telemundo de Canal 12.

“No nos perdonan ni nos van a perdonar el éxito. No nos van a perdonar nunca eso. Siempre va a estar mal. Siempre van a pegar a lo que sea. Hay mejor seguridad, mucho más que la que ellos nos dejaron con el miedo instalado en la gente. Estamos más seguros hoy que cuando gobernaba el Frente Amplio. Y sobre todo, lo que no nos van a perdonar nunca, es que tenemos un líder joven que va a seguir estando, conduciendo, que tiene mucho más mañana que ayer, y que le quieren pegar por el simple hecho de trata de herirlo en lo que puede significar”, dijo el ministro, según el registro audiovisual.

En su intervención de este jueves en el Parlamento, Heber dijo que desde su punto de vista la actual administración sí tuvo “relativo éxito” en el combate a otros delitos, entre los que mencionó a las rapiñas, los hurtos y el abigeato.

“Lo voy a afirmar y lo voy a probar. ¿Por qué decimos esto? Naturalmente me tengo que ir para atrás para poder decir por qué creemos que es un relativo éxito. En Uruguay en el 2004 había 7.000 rapiñas; en el 2019 había 30.636. Subió 338% en 15 años. Del 2014 al 2019, las rapiñas subieron un 52%. Y nosotros en tres años bajamos un 23%”, dijo el ministro.

“¿No se puede decir que son datos positivos cuando sistemáticamente las rapiñas venían aumentando cuando sistemáticamente las rapiñas venían aumentando? No solamente pudimos frenar el crecimiento, sino bajar el 23%. Yo creo que son números positivos y que es un relativo éxito en nuestra lucha contra las rapiñas”, completó.

Luego se refirió a los hurtos, y dijo que subieron un 30% en los últimos cinco años de gobiernos del Frente Amplio. En tanto, afirmó que desde 2020 bajaron un 18,6%. “¿No hay mérito en estos números? Yo no pido que haya un reconocimiento público, pero no se puede decir que en estos rubros nosotros no hemos tenido números positivos”, señaló.

Al volver sobre los homicidios, el ministro dijo que en 2004 había 200 homicidios en el año y en 2019 fueron 393, lo que representó un incremento de 96,5%. En los últimos cinco años, señaló, el crecimiento fue del 47%.

De todos modos, sobre los asesinatos, insistió con que “no son números positivos”. “Lo dije, lo reitero y lo reafirmo: no estamos conformes con los resultados sobre los homicidios. Sí venimos caminando por buen camino en la rapiña, en el hurto y en el abigeato, que bajó un 40%”, afirmó.

“Entonces, para que no pongan palabras que no pronuncié, acá nosotros creemos que hemos tenido un cambio de paradigma. En donde sistemáticamente venían subiendo los homicidios, se estacionaron. No puedo decir que están a la baja. Pero en rapiñas, hurtos y abigeato, están notoriamente a la baja”, concluyó.

Luego recordó frases del expresidente Tabaré Vázquez sobre que el aumento de homicidios “no es estadísticamente significativo”, y del exministro del Interior Eduardo Bonomi acerca de que “las rapiñas han aumentado pero en un ritmo menor al que venían teniendo”.

