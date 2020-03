“No me convence”, dijo Orsi sobre la estrategia del gobierno de presentar medidas cada día

Política

El exintendente de Canelones Yamandú Orsi dijo que no le convence la estrategia de comunicación del gobierno de dar conferencias de prensa todos los días para anunciar las medidas que se van tomando, ya que le gustaría poder interpretar que todo lo anunciado forma parte de un gran plan económico dedicado a paliar la crisis.

En una entrevista que brindó al programa Puerta de entrada de radio Oriental, Orsi dijo que "las propuestas están buenas", pero dan la impresión de no formar parte de una planificación extendida.

"La estrategia no me convence. Las propuestas están buenas, algunas están buenas, pero la estrategia esta de que todos los días te dan una pastillita...", señaló Orsi.

"Me gustaría ver un paquete de medidas todas juntas, o casi todas juntas. Pero bueno, es la forma, la estrategia que eligió. Ayer anunciaron que hoy iban a anunciar, ¿por qué no anunciaron todo ayer?", preguntó.

Orsi dijo que esta estrategia no le "termina de cerrar". En este sentido, el dirigente del Movimiento de Participación Popular (MPP) dijo que no le gusta "estar todos los días a las 7 de la tarde esperando a ver quién sale, a quién le toca hoy y qué cosas nuevas van a decir".

"Estas cosas funcionan y sirven si están metidas en un plan concreto", dijo, aunque añadió que supone que ese plan económico sí existe: "Supongo que debe haber algún plan".

"Si se explicara todo junto me parece que nos ayudaba a todos. Con lo que se planteó ayer estoy de acuerdo, evidentemente faltan otras cosas, hay otros niveles de la solidaridad que van a aparecer. Pero no puede ser que se anuncie algo así con esa cifra precisa del 10 % y el 20 % (de rebajas de salarios a funcionarios públicos) y no se dice cuántos son los beneficiarios y de qué forma. (...) Hay una estrategia comunicacional que hace que siempre me falte algo", aseveró.

