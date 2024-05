“No leyó los chats o piensa que somos tontos”: Andrade a Lacalle por renuncia de Iturralde

Política

Después de la polémica que desató la divulgación de los chats entre Pablo Iturralde y Gustavo Penadés sobre la Fiscalía General de la Nación, el presidente Luis Lacalle Pou aseguró que “no hubo presión sobre los fiscales” en el caso que investiga al exsenador por explotación sexual de menores. Las declaraciones del mandatario fueron cuestionadas por la oposición.

“En las comunicaciones internas dice [Iturralde] de manera clara: ‘Es un cobarde Gómez, lo estoy presionando y los voy a tirar para afuera’. Que salga el presidente de la República y diga que lo que está claro es que no se presionó a la Fiscalía es insólito. O una de dos: no leyó los chats o piensa que somos tontos”, dijo el legislador a Telenoche.

En tanto, Andrade aseguró que se trata de “un hecho bochornoso de punta a punta”, por lo que consideró que la actitud de Iturrlade se trató de “intentar consagrar la impunidad, no para buscar la Justicia”.

“Entonces, es un collar que hay que mirarlo entero, de punta a punta. Te tiene que avergonzar”, indicó el legislador.

El pronunciamiento de Lacalle Pou se dio luego de que Pablo Iturralde renunciara el pasado jueves a la Presidencia del Honorable Directorio del Partido Nacional por intercambios que había mantenido con Penadés al inicio de la causa judicial, divulgados por el semanario Búsqueda.

“Alicia [Ghione] es nuestra” y Mariana Alfaro “es una gran HDP”, escribió Iturralde por WhatsApp a propósito de las dos fiscales de Delitos Sexuales que eventualmente podrían investigar la causa contra el entonces legislador, entre otras consideraciones.

Sin embargo, Lacalle Pou descartó que desde el oficialismo se presionara a Ghione, quien lideró la investigación y también desmintió que hubiera recibido presiones.

“He estado escuchando muchas cosas en estas horas. Es como que ven el flanco y se tiran y empiezan a hacer opiniones que a mí me preocupan. Si algo no hubo en este caso es presión sobre los fiscales. La fiscal falló y falló totalmente contrario a lo que supuestamente se estaba presionando”, subrayó el presidente de la República el pasado viernes.

Así, Lacalle Pou reconoció que hay “preocupación con respecto a algún tratamiento de Fiscalía”. “No estoy descubriendo la pólvora. Hay causas que van a 180 kilómetros por hora; y otras, no van o están quietas”, expresó.

Andrade no fue el único frenteamplista que criticó los dichos de Lacalle Pou. “Si quedaba alguna duda sobre la presión a Fiscalía, ahora queda totalmente clarificado. Nunca pensé que un presidente pudiera llegar a decir eso. Nunca me lo esperé. Se despejan todas las dudas y me preocupa más todavía”, apuntó el precandidato Yamandú Orsi.

Con respecto a los chats entre Iturralde y Penadés, el exintendente de Canelones dijo que en la conversación “se decían cosas muy graves”.

“Descalificaciones grotescas y groseras sobre algunas instituciones. Yo esperaba que el presidente nos dejara a todos tranquilos y fue al revés. Perdió una oportunidad maravillosa de fortalecer las instituciones”, afirmó.