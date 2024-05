Orsi acusó a Lacalle de presionar a Fiscalía: “Nunca pensé que pudiera llegar a decir eso”

Elecciones 2024

El precandidato del Frente Amplio Yamandú Orsi fue consultado este viernes sobre las declaraciones que realizó el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, en referencia a la renuncia de Pablo Iturralde como presidente del directorio del Partido Nacional.

“Si quedaba alguna duda sobre la presión a Fiscalía, ahora queda totalmente clarificado. Nunca pensé que un presidente pueda llegar a decir eso. Nunca me lo esperé. Se despejan todas las dudas y me preocupa más todavía”, apuntó Orsi.

Con respecto a los chats entre Iturralde y Penadés, el exintendente de Canelones dijo que en la conversación “se decían cosas muy graves”.

“Descalificaciones grotescas y groseras sobre algunas instituciones. Yo esperaba que el presidente nos dejará a todos tranquilos y fue al revés. Perdió una oportunidad maravillosa de fortalecer las instituciones”, afirmó.

Sobre lo expresado por Lacalle, quien manifestó “preocupación” por la lentitud con que Fiscalía trató la causa de la fuga del narcotraficante italiano Rocco Morabito, Orsi señaló que ahora “hay presiones" de parte del presidente. “Hay causas que van a 180 kilómetros por hora; y otras, no van o están quietas”, expresó Lacalle este viernes.

“Como va a decir que al Fiscalía actúa demasiado lento en algunos casos y rápido en otros. No tiene nada que ver. No estábamos hablando de eso. Estábamos hablando de que la autoridad partidaria [por Iturralde] dice cosas muy groseras sobre algunos fiscales o dice que algunos son amigos de él. Me hace acordar a cuando el propio presidente nos explica qué pasó cuando se rompieron documentos, y sin embargo, el funcionario [Roberto Lafluf] tuvo que renunciar. Es exactamente lo mismo. El presidente creo está pasando una línea que no corresponde, por la investidura más que nada”, cuestionó Orsi, quien participó de un acto en el Parque Rodó junto a la diputada Cristina Lustemberg.

“¿Por qué entonces el presidente del partido termina renunciando?”, se preguntó el precandidato del Frente Amplio.

Los chats entre Iturralde y Penadés

En una publicación del semanario Búsqueda, se dio cuenta de una serie de chats entre Penadés e Iturralde, en marzo de 2023.

El dirigente blanco, que presidía el directorio del Partido Nacional, le envió al exsenador: “Esta es una gran HDP. Fue la que pidió el allanamiento a Azul por tema violación y está con tema Océano. Le tiré a matar hoy y se cagó. Entendió el msj. La que sigue es Ghione. Si hay una lógica, se la tendrían que dar a ella”. Y en otro mensaje, Iturralde agregó: “Ghione es amiga”.

Días después, la Fiscalía anunció que efectivamente Ghione sería la fiscal titular de la causa. “Se lo dieron a Alicia Ghione. Me acaba de llamar. Me pidió tu número”, le mandó Iturralde a Penadés, y consideró que la funcionaria del Ministerio Público “es de total confianza” y “gran tipa”.

Penadés agradeció las declaraciones que días antes Iturralde había hecho y él respondió: “Las merecés y más. Gómez entendió clarito las referencias a Fiscalía en las declaraciones mías. Es un gran cagón y sabe bien que Alicia es nuestra porque yo hablé mil veces con Jorge Díaz que la tenía sumergida. Hay que presionarlo, hay que empujarlo, que se caga y se va”.

Al ser consultado sobre su opinión con respecto a Iturralde, Lacalle Pou lo consideró "una gran persona y un gran militante". "Que en una conversación privada se haya equivocado es otra cosa", acotó el presidente.

