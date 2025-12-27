“Corregir errores de diseño”: el motivo por el cual anunciaron cambios en pago de Fonasa

Economía

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) anunció en la tarde de este sábado que el Ejecutivo implementará cambios en la metodología utilizada para calcular el Costo Promedio Equivalente (CPE) del Seguro Nacional de Salud (SNS), con el objetivo de “corregir dos errores de diseño en la forma de cálculo vigente”.

El anuncio de la cartera se dio tras la polémica ocasionada luego de que el presidente de la República, Yamandú Orsi, adelantara que se introducirán modificaciones en los criterios de devolución de aportes al Fondo Nacional de Salud (Fonasa).

Luego de esas declaraciones, el MEF publicó en su cuenta de la red social X que “el artículo 55 de la Ley N° 18.211 establece que el CPE se determinará teniendo en cuenta las cuotas de salud que paga el FONASA, las expectativas de vida de la población, las cuotas del Fondo Nacional de Recursos y el costo de administración del SNS”. Además, explicó que la normativa dispone que el cálculo debe basarse en el valor promedio de las cuotas de salud a lo largo de toda la vida del beneficiario dentro del sistema.

Desde la cartera indicaron que el cálculo del CPE busca estimar cuánto cuesta, en promedio, la atención en salud de una persona durante toda su vida y no en un momento puntual. Ese promedio se obtiene a partir de dos componentes principales, el valor de las cápitas que paga FONASA, que varían según edad y sexo y consideran la expectativa de vida, y el componente metas, vinculado al cumplimiento de objetivos de atención y calidad por parte de las instituciones de salud.

Para el MEF, “la metodología aplicada presenta dos problemas”. El primero es que parte del supuesto de que todos los beneficiarios han tenido cobertura del SNS desde su nacimiento hasta su fallecimiento. Sin embargo, señalaron que la mayoría de los afiliados se incorporaron al sistema recién a partir de su creación en enero de 2008. Dado que las cápitas son más bajas entre los 1 y los 45 años, este supuesto incluye tramos de vida con valores reducidos en los que, en muchos casos, no existió cobertura efectiva. Según el ministerio, esto “implica que la metodología actual subestima injustificadamente el CPE”.

El segundo problema identificado es que el cálculo intertemporal asume que todas las personas vivirán exactamente hasta la esperanza de vida promedio según su sexo, sin contemplar que algunas vivirán más años y otras menos. Esto provoca que los tramos de mayor edad, que tienen un costo sanitario más alto, reciban una ponderación menor en el cálculo, lo que también deriva en una subestimación del CPE real.

Para corregir esta distorsión, el MEF anunció que en lugar de utilizar una única edad de expectativa de vida se tomarán en cuenta curvas de supervivencia. Asimismo, recordó que el SNS comenzó a funcionar hace casi 18 años, por lo que solo los menores de esa edad han tenido cobertura desde su nacimiento. En el caso de los adultos, se considerará únicamente el valor de la cápita correspondiente a los últimos 18 años.

“El cambio legal modificará el criterio de determinación del aporte mínimo de este colectivo, de forma que el mismo no se vea modificado por los cambios metodológicos introducidos en el cálculo del CPE. Mientras tanto, el BPS ha definido mantener el criterio actualmente vigente”, sentenció el MEF.

