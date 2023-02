“No hay nada que les venga bien”, dijo Mieres ante críticas del FA por rebaja de IRPF

El ministro de Trabajo, Pablo Mieres, reaccionó este domingo a distintas críticas surgidas desde el Frente Amplio ante el anuncio que realizará el 2 de marzo el presidente Luis Lacalle Pou sobre la rebaja del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y el Impuesto a la Asistencia de la Seguridad Social (IASS).

“No hay nada que les venga bien. Cuando el Frente Amplio gobernó, no pararon de aumentar impuestos a los sectores medios”, afirmó el ministro a través de su cuenta de Twitter.

No hay nada que les venga bien. Cuando el @Frente_Amplio gobernó, no pararon de aumentar impuestos a los sectores medios. Hay que recordar que el IRPF no grava a los más ricos, grava a los asalariados y lo inventaron ellos. Y, además, bajaron los aportes patronales. Insólito, no?