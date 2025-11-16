“No hay lugar para divisiones”: reacciones políticas tras atentado contra INR

Política

Luego del atentado registrado esta mañana contra la fachada del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), con un mensaje de amenaza presuntamente contra la directora, Ana Juanche, distintos actores del espectro político y social condenaron el hecho a través de sus redes sociales.

El ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía, señaló que “el enfrentamiento al crimen organizado viene de lejos y no admite otra cosa que cerrar filas para combatirlo, sin especulaciones menores de ninguna índole”.

En tanto, el senador Sebastián Da Silva, expresó: “Toda nuestra solidaridad con la Directora del INR. Todos juntos”.

“Mi solidaridad con las autoridades del INR y, en especial, con la directora Ana Juanche. Los atentados y amenazas con fines de amedrentamiento deben ser repudiados y reprimidos. Es urgente aprobar la ley de descentralización del INR, para fortalecer la respuesta a nivel del sistema penitenciario, en todos los planos”, colocó, por su parte, el diputado nacionalista Pablo Abdala.

El exfiscal y excandidato colorado, Gustavo Zubía, compartió en su X un contundente mensaje al respecto: “¡Ciegos! O peor... ¡se tapan los ojos! Además de un permanente vapuleo de normas y de la autoridad, atentan contra la Fiscal, contra la cárcel, contra el INR... Y repetimos lo mismo, que los vamos a educar. ¡Falso! ¡Mendaz! ¡Y lo saben! Así, ciegos, repiten lo mismo”.

Por último, el sindicato de la Guardia Republicana se expidió al respecto y se solidarizó “profundamente con la Dirección del INR”.

“Ante el grave hecho ocurrido, donde la sede fue atacada y se dejó un mensaje de amenaza que busca amedrentar a quienes trabajan por la seguridad y el orden”, agregó.

“Este tipo de acciones no solo atentan contra una institución, sino contra todos los uruguayos que creemos en un Estado firme y democrático”, sostuvo.

La comunicación sentenció diciendo que “frente a estos hechos no hay lugar para divisiones. Por el contrario, debemos fortalecer la unidad entre quienes integramos el sistema de seguridad pública. Sólo unidos podremos enfrentar y derrotar este flagelo”.

