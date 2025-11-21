“No estoy solo”: el testimonio del abogado que acusó a Alejandra Casablanca por violencia

Política

Juan Pablo dos Santos Falcon, un abogado que desempeña tareas en Presidencia de la República desde 2021, hizo públicas situaciones de violencia y acoso laboral que sufrieron en reiteradas ocasiones tanto él como otros trabajadores de la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente por parte de su directora, Alejandra Casablanca.

Según informó el diario El País, varios funcionarios de la institución decidieron elevar el problema a la división de Salud Ocupacional de Presidencia, pero decidieron no radicar formalmente una denuncia penal porque muchos de ellos están en pase en comisión o son cargos de confianza política.

El profesional dio su testimonio al citado medio: dijo que fue “acosado” por Casablanca, quien le retiró las compensaciones que recibía previo a ser trasladado a la Junta Nacional de Drogas. Además, comentó que en abril decidió enviarle un correo electrónico, luego de un episodio violento que sucedió frente a los demás compañeros de trabajo.

“Luego del acontecimiento, me sentí expuesto e incómodo por la manera de dirigirse a mí con un tono elevado y decirme ‘mala persona’, sumado a que, como también te comenté en el momento, lamentablemente ayer falleció una compañera de escuela de mi hija por una bacteria fulminante. La jornada me encontró en una situación de vulnerabilidad emocional desbordante, motivo por el cual acudí a enfermería de Presidencia, donde me autorizaron a retirarme el día de hoy”, narra la comunicación.

Por su parte, Casablanca negó que en la secretaría exista un mal ambiente laboral y rechazó haber vivido momentos de tensión con Dos Santos. Además, dijo que el traslado del abogado a la JND se debió a que ella necesita una persona que la asesore que sea de su confianza.

Luego de que la situación tomara estado público, el funcionario se expresó en redes sociales y agradeció los mensajes de apoyo recibidos. “No es fácil dar ciertos pasos, pero hay momentos en los que el silencio también es una forma de permitir que la violencia continúe. Y yo elegí no callar”, escribió en X.

“Lo hice por mí, por mi salud, por mi dignidad profesional, y por todos los trabajadores que merecen un ambiente de respeto. Seguiré adelante con firmeza, con la frente en alto y con la convicción de que nadie tiene derecho a maltratar a otro, venga de donde venga. Gracias nuevamente por estar. No estoy solo, y eso también da fuerza”, agregó.

No es la primera vez que Casablanca es acusada de violencia en el ámbito laboral. En julio de 2021, mientras era directora de TV Ciudad, fue denunciada por la periodista Denisse Legrand —quien era coconductora del programa La letra chica— ante la Intendencia de Montevideo.

En ese momento, la comuna dispuso una investigación administrativa, que terminó concluyendo que no había existido violencia. Tras ese fallo, la comunicadora dio a entender que la jerarca le había gritado, insultado, “presionado para renunciar” y dedicado “publicaciones agraviantes” en redes sociales.

Tras el archivo del caso, Legrand emitió un comunicado en el que sostuvo que cree “firmemente en que quienes atraviesan situaciones de violencia deben denunciarlas, aunque las instituciones sigan demostrando la falta de garantías y de responsabilidad para abordarlas; aunque la conclusión sea la impunidad, más aún cuando las instituciones se investigan a sí mismas y a sus jerarquías políticas”.