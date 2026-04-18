Política

“No estamos en condiciones de avanzar”: Oddone por cambios en impuestos planteados por FA

Montevideo Portal

El ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, se refirió a la posibilidad planteada por el Frente Amplio (FA) de modificar impuestos y aseguró que no avanzarán en la discusión.

Un informe elaborado por la Unidad Temática de Economía (Uteco) del FA volvió a poner sobre la mesa la discusión sobre el sistema impositivo en Uruguay, con una serie de lineamientos que apuntan a revisar impuestos existentes y su funcionamiento.

El documento presentado en ámbitos internos de la fuerza política, al que accedió Montevideo Portal, no contiene propuestas concretas ni medidas a aplicar en el corto plazo, sino que plantea analizar posibles cambios en tributos clave.

Esto ocasionó la crítica del senador del Partido Nacional Javier García, quien afirmó: “Es un ajuste fiscal con otro nombre. El objetivo es recaudar más y meterle la mano en el bolsillo a la gente”.

“Vemos con muy buenos ojos que esa discusión sea promovida, tanto por los ámbitos técnicos como políticos”, dijo el jerarca en el informativo Telemundo.

En la misma línea, aseguró que desde el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) tienen la “agenda cumplida” en materia de “alteraciones tributarias”.

“No estamos en condiciones de avanzar en la discusión de la mayoría de esos impuestos que están puestos sobre la mesa”, detalló Oddone.

Sobre el crecimiento económico, detalló: “Estamos en condiciones de decir que lo previsto en el presupuesto para este año era del 2,2 % no va a ocurrir, seguramente va a ser inferior”.

Agregó que el crecimiento para este 2026 será en torno al 1,6%. “Habrá que ver la duración del shock externo que estamos atravesando y los efectos que tiene sobre la economía”, mencionó.

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