“No es un derecho” vivir en la calle, dijo Sánchez y habló de dar “oportunidades”

El secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, aseguró que “no es un derecho” vivir en la calle y que esa realidad “no quiere decir que no sean sujetos de derecho”.

Entrevistado en el programa Quién es quién (Diamante FM) de Gustavo Vaneskahian, el jerarca fue consultado acerca de la alerta roja por frío desplegada por el gobierno durante el último invierno, que cesó el pasado 30 de setiembre. Así, aseguró que ante los “fríos muy potentes” que se dieron el Ejecutivo debió tomar una decisión, que fue “que nadie tiene derecho a morirse de frío”.

Ante la repregunta, el exsenador frenteamplista manifestó que “no es un derecho” vivir en la calle y recalcó que discrepa con sus compañeros de partido que sostienen que lo es.

“Muchas de las personas que están en situación de calle están en esa situación por consumo problemático de drogas, problemas de salud mental, porque están totalmente desconectados de sus familias”, sentenció el secretario de Presidencia.

A su entender, que estas personas “estén en la calle no quiere decir que no sean sujetos de derecho, que es distinto”. “El derecho no es estar en la calle, es que esas personas que están ahí también tienen derechos, por tanto uno los tiene que tratar como son: ciudadanos uruguayos y darles las mejores condiciones”, insistió.

Así, enfatizó en que eso implica darle “oportunidades” a las personas, lo que implica tener “una política estructural que permita una salida” de la situación de calle.

“Después hay una decisión que es individual: tú aprovechas las oportunidades o no. Porque a veces hay una discusión en los gobiernos progresistas, que tiene este sentido de que tú tienes que resolver todos los problemas; no se pueden resolver todos los problemas. Lo que tú tienes que exigirle a un gobierno es que genere los mecanismos de oportunidades, después hay decisiones que son individuales”, argumentó finalmente y sentenció que “todos” tienen “derecho a tener una nueva oportunidad”.

