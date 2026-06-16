“No es tan fácil”: lo que dijo Cardona por precio del combustible y reclamo de Botana

Montevideo Portal

La reciente caída del precio internacional del petróleo tras el acuerdo anunciado el pasado domingo entre Estados Unidos e Irán abrió una nueva discusión sobre el valor de los combustibles en Uruguay. Mientras el gobierno analiza los precios para julio, desde la oposición cuestionan la política aplicada por el Poder Ejecutivo en los últimos meses y reclaman una rebaja del gasoil.

El senador del Partido Nacional Sergio Botana apuntó contra la forma en que se fijan las tarifas y aseguró que la empresa estatal está reteniendo recursos que deberían trasladarse a los consumidores.

“Con este modo de fijar el precio del combustible, Ancap se va a quedar cada año con US$ 100 millones del productor, el camionero, el taxista”, escribió el legislador en su cuenta de X.

Botana sostuvo además que la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea) había recomendado una reducción del gasoil de 5,5 %, pero terminó aumentando 7 % “en plena cosecha”.

“¡¡¡Gasoil a $ 62!!! La única vez que alcanzó ese precio fue con el Brent a U$S 122. Ahora está a U$S 79”, concluyó el senador nacionalista.

Las críticas llegan en momentos en que el mercado internacional muestra señales de alivio. El acuerdo anunciado entre Washington y Teherán para poner fin a las hostilidades y reabrir el estrecho de Ormuz provocó una fuerte baja del petróleo. El barril de Brent, referencia para Europa, cayó más de 5 %, impulsado por la expectativa de una normalización del tránsito marítimo en una de las principales rutas para el comercio mundial de crudo.

Sin embargo, el gobierno entiende que esa baja no necesariamente debe trasladarse de forma inmediata a los surtidores. La ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, recordó que durante los meses de mayor tensión internacional el Ejecutivo evitó trasladar completamente el aumento de los costos energéticos a los consumidores.

“Fuimos claros desde febrero y marzo, cuando estalló la guerra, en que este sería un proceso largo. Al mismo tiempo que no trasladábamos el 100 % del aumento al bolsillo de la gente, intentamos hacer un equilibrio entre los números, la realidad del sector productivo, las familias y el transporte colectivo”, señaló en declaraciones consignadas por Telemundo (Canal 12).

La jerarca explicó que la reciente caída del petróleo está siendo analizada, aunque advirtió que el escenario internacional continúa siendo incierto. “Estamos analizando esta baja para ver qué es lo que termina ocurriendo, porque a pesar de que se está negociando siguen habiendo bombardeos”, afirmó.

Cardona también señaló que los daños ocasionados a infraestructuras energéticas durante el conflicto podrían tener efectos de mediano plazo sobre los mercados. “Queremos seguir teniendo empatía y responsabilidad con la gente. Este shock que no trasladamos en febrero nos lleva a mantener una cadencia y tomar decisiones que no golpeen el bolsillo de la ciudadanía”, sostuvo.

La ministra defendió además la estrategia adoptada por el gobierno frente a la volatilidad internacional y aseguró que las decisiones se toman en base a informes técnicos, contemplando tanto la evolución de los precios como la garantía de abastecimiento para el mercado local. “No es tan fácil decir ‘subo un mes, bajo un mes’”, concluyó.

El debate se produce luego de tres ajustes consecutivos al alza en los combustibles, impulsados por el incremento del precio del crudo durante la guerra en Medio Oriente.