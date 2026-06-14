EEUU e Irán anunciaron un acuerdo para poner fin a la guerra y reabrir Ormuz

Estados Unidos e Irán anunciaron este domingo un acuerdo para poner fin a la guerra que mantienen desde fines de febrero y avanzar hacia una solución diplomática permanente. El entendimiento incluye el cese inmediato de las operaciones militares en todos los frentes, incluido Líbano, y una ceremonia de firma prevista para el próximo 19 de junio en Ginebra.

El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró que el acuerdo ya está cerrado y afirmó que traerá "paz y seguridad" a Medio Oriente. También anunció el levantamiento del bloqueo naval estadounidense y la reapertura del estrecho de Ormuz, aunque posteriormente aclaró que esa medida se concretará tras la firma formal del pacto.

Desde Teherán, el viceministro de Relaciones Exteriores, Kazem Gharibabadi, confirmó el acuerdo y señaló que abrirá un período de 60 días de negociaciones para alcanzar un arreglo definitivo sobre los puntos aún pendientes.

Uno de los aspectos que comenzó a trascender es el económico. La agencia iraní Mehr informó que un memorando de entendimiento prevé el desbloqueo de 24.000 millones de dólares en activos iraníes congelados en el exterior. Según esa versión, 12.000 millones de dólares quedarían disponibles de forma inmediata antes del inicio de las negociaciones. La información no fue confirmada oficialmente por ninguno de los gobiernos.

El acuerdo fue celebrado por el secretario general de la ONU, António Guterres, quien llamó a ambas partes a aprovechar el impulso diplomático para alcanzar una resolución definitiva del conflicto.

La mediación estuvo encabezada por Pakistán, cuyo primer ministro, Shehbaz Sharif, anunció que las partes acordaron terminar de forma inmediata y permanente las operaciones militares. También participaron en las gestiones Catar, Arabia Saudita y Turquía.

La guerra comenzó a fines de febrero tras ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán. Teherán respondió con ofensivas contra objetivos israelíes y aliados de Washington en la región, además de restringir el tránsito por el estrecho de Ormuz, una ruta clave para el comercio mundial de petróleo y gas.

El cierre de ese corredor marítimo tuvo consecuencias económicas globales. La interrupción del tránsito elevó los precios de la energía y generó problemas en cadenas de suministro internacionales, especialmente en sectores vinculados a combustibles y fertilizantes.

Aunque el anuncio representa la señal más fuerte de distensión desde el inicio de la guerra, todavía persisten interrogantes sobre varios puntos centrales. Entre ellos figuran el futuro del programa nuclear iraní, el control de Ormuz y las condiciones para el levantamiento de sanciones y bloqueos comerciales.

La firma prevista en Ginebra será seguida de cerca por las principales potencias mundiales. El acuerdo también estará sobre la mesa en la próxima cumbre del G7, donde los líderes discutirán sus consecuencias políticas, económicas y de seguridad para la región.

Con información de AFP.