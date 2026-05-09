“No es para mejorar comodidades de la casta”: Schelotto y proyecto del Palacio Legislativo

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El arquitecto y excandidato a intendente de Montevideo Salvador Schelotto, se refirió al proyecto para el Palacio Legislativo presentado por la vicepresidenta de la República, Carolina Cosse.

Schelotto trabajó junto a la jerarca en la planificación de la iniciativa, la cual plantea la construcción de un nuevo edificio anexo, que tendría una dimensión de 2.600 metros cuadrados y se utilizaría para oficinas, áreas de archivo, bibliotecas, salas de reuniones y un vacunatorio, y se propone utilizar una parte para un hogar estudiantil y un CAIF.

En una entrevista realizada por el programa Aire rico (Del Sol FM), el arquitecto se refirió al proyecto: “No es una cuestión de mejorar la calidad del espacio y de las comodidades de la casta”.

Sobre esto, explicó que el objetivo del proyecto es que el “ciudadano abrace” y pueda “apropiarse de los espacios”.

Además, explicó que Cosse lo convocó a fines de 2025 para plantearle “dos necesidades”. Una de ellas era la “mejora del entorno” del histórico edificio y por otro las “necesidades edilicias”. Ante esto, dijo que le “parece un proyecto precioso”, por lo que estaba para “dar una mano”.

Sobre la elaboración del documento, contó que debieron esperar a la aprobación del proyecto de ley del Presupuesto Quinquenal, el cual tiene destinado recursos para construcciones en el Palacio Legislativo. La iniciativa, según detalló, tendrá un valor que ronda los US$10 millones.

“Desde el primer momento, Carolina Cosse, que ya ha tenido experiencias de participar con la sociedad en algunas convocatorias abiertas, planteó la idea de llamar a un concurso. Finalmente, llegamos a la conclusión de que estaba bueno dividir esto en dos concursos. Un concurso para la parte de espacio público urbanística, y un concurso para el edificio, que tendrá unos 2.000, 2.500 metros cuadrados de superficie”, agregó Schelotto.

Además, señaló que el entorno del Palacio Legislativo presenta actualmente importantes dificultades de circulación y acceso para peatones y visitantes. Ante esto, indicó que la zona funciona prácticamente como una “rotonda de tránsito”, lo que complica la relación de los ciudadanos con el edificio. En la misma línea, afirmó que incluso para quienes concurren frecuentemente al Palacio resulta complejo atravesar avenidas como General Flores o llegar desde la zona del Libertador, debido a la falta de accesos claros y a problemas de “lectura urbana” del área.

Además, sostuvo que el objetivo es transformar el entorno en un espacio más amigable, verde y seguro, con mayor presencia de espacios públicos para vecinos, peatones y turistas. Según explicó, la idea apunta a generar un área iluminada y protegida del tránsito, que permita una mejor convivencia entre el Palacio Legislativo y el barrio. Además, remarcó que el lugar se ha consolidado como un polo educativo, caracterizado por la presencia constante de jóvenes, y mencionó que existen sectores deteriorados, como algunas medianeras, que necesitan mejoras.