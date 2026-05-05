En imágenes: así quedaría el Palacio Legislativo con el proyecto presentado por Cosse

Montevideo Portal

La vicepresidenta de la República, Carolina Cosse, remitió a la Comisión Administrativa del Parlamento un proyecto que propone realizar reformas en el Palacio Legislativo y en sus inmediaciones, en el marco del centenario de la construcción del edificio.

La iniciativa prevé la construcción de un nuevo edificio anexo que tendría una dimensión de 2.600 metros cuadrados y se utilizaría para oficinas, áreas de archivo, bibliotecas, salas de reuniones y un vacunatorio. Además, se propone utilizar una parte para un hogar estudiantil y un CAIF.

La propuesta, a la que accedió Montevideo Portal, propone una transformación profunda en la circulación y el espacio público de la zona. El cambio prevé el cierre del “anillo interior” que hoy rodea el edificio para destinarlo a uso peatonal.

A partir de la mencionada modificación, el proyecto plantea una reconfiguración general de la circulación en las avenidas De las Leyes, Libertador y Agraciada. Esto incluye cambios en sentidos, eliminación de algunos giros y la implementación de una “separación física” en la conectividad desde la calle De las Leyes hacia la avenida Libertador o Yaguarón.

Por otro lado, el proyecto incorpora una modificación en el sistema de semáforos con nuevos planes de funcionamiento en distintos cruces. El proyecto plantea ajustes en los tiempos de los semáforos para intentar mantener la fluidez del tránsito en el nuevo esquema de circulación.

Otro de los puntos relevantes es el impacto sobre el transporte público. Se prevé una reubicación de paradas de ómnibus y adaptación de recorridos en función de los cambios.

Además, habrá expansión del espacio público y peatonal, con más áreas de permanencia, mobiliario urbano y mejor integración del Palacio Legislativo con su entorno.