“No es casual”: Orsi se reunió con Buzeta para intercambiar sobre amenazas de tiroteos

El presidente de la República, Yamandú Orsi, se reunió con la diputada del Frente Amplio Fiorella Buzeta, quien hace 22 años recibió, en forma accidental, dos impactos de bala en el salón de su liceo e impulsa una recorrida por centros educativos para contar su experiencia de vida. La actividad de la legisladora se da en el marco de las amenazas de tiroteos en centros estudiantiles de todo el país.

Después de su encuentro con Buzeta, el mandatario dijo que el gobierno implementará una “línea de trabajo”, que buscará “llegar a los centros con un mensaje claro y un abordaje multidisciplinario”.

“El encuentro de hoy no es casual. Estamos viviendo situaciones de violencia y amenazas en las aulas que nos obligan a actuar con seriedad y urgencia”, dijo Orsi. El presidente, quien fuera profesor de Historia, sostuvo que los “centros educativos tienen que ser espacios seguros”.

El 12 de abril de 2004, la ahora diputada frenteamplista Fiorella Buzeta fue, como todas las semanas, al liceo. Al volver a su casa no sería la misma: un compañero en el liceo n° 13 de Maroñas la baleó. Desde entonces, no volvió a caminar.

Días atrás, ante las amenazas de tiroteos en liceos de varios departamentos del país, la legisladora y activista por los derechos de las personas con discapacidad, feminista y militante por los derechos de la comunidad LGBTQI+ compartió un sentido mensaje en redes sociales.

“Hace 22 años recibí una bala en mi liceo, en el salón de clase. Las amenazas de tiroteos de hoy me devolvieron el miedo que creí olvidado. Esto es para los jóvenes que viven la incertidumbre y para los adultos que dicen ‘no pasa nada’: las armas no son un juguete.”, escribió la diputada del Frente Amplio (FA).

Buzeta se preguntó “cómo llegamos acá”. Afirmó que ve “violencia en la calle, en la política, en el fútbol, en casa”. “Los adolescentes son el espejo de lo que naturalizamos todos los días. Como adulta y como mujer política, no puedo mirar para el costado. Tengo que asumir mi rol”, expresó.

La legisladora frenteamplista sostuvo que las amenazas de tiroteos en liceos “no se resuelven con policías en la puerta de los liceos”, sino “hablando”, “escuchando”, “encontrándonos”. “El miedo y la ansiedad viven adentro de las personas, no afuera”, escribió.

“Voy a recorrer los barrios y liceos que me reciban para contar mi historia. Voy a hablar con educación, salud, Policía. Porque tenemos la obligación de defender la vida. Elijo construir desde la ternura. Esa que no se pierde al madurar. En la sociedad que quiero vivir, no hay lugar para el miedo ni las balas. Siempre supe que el camino es transformar el dolor en acción”, dijo.