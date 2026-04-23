“Voy a contar mi historia”: descargo de diputada que fue baleada sobre amenazas y tiroteos

El 12 de abril de 2004, la ahora diputada frenteamplista Fiorella Buzeta fue, como todas las semanas, al liceo. Al volver a su casa no sería la misma: un compañero en el liceo n° 13 de Maroñas la baleó. Desde entonces, no volvió a caminar.

Ante las amenazas de tiroteos en liceos de varios departamentos del país, la legisladora y activista por los derechos de las personas con discapacidad, feminista y militante por los derechos de la comunidad LGBTQI+ compartió un sentido mensaje en redes sociales.

“Hace 22 años recibí una bala en mi liceo, en el salón de clase. Las amenazas de tiroteos de hoy me devolvieron el miedo que creí olvidado. Esto es para los jóvenes que viven la incertidumbre y para los adultos que dicen ‘no pasa nada’: las armas no son un juguete.”, escribió la diputada del Frente Amplio (FA).

Buzeta se preguntó “cómo llegamos acá”. Afirmó que ve “violencia en la calle, en la política, en el fútbol, en casa”. “Los adolescentes son el espejo de lo que naturalizamos todos los días. Como adulta y como mujer política, no puedo mirar para el costado. Tengo que asumir mi rol”, expresó.

La legisladora frenteamplista sostuvo que las amenazas de tiroteos en liceos “no se resuelven con policías en la puerta de los liceos”, sino “hablando”, “escuchando”, “encontrándonos”. “El miedo y la ansiedad viven adentro de las personas, no afuera”, escribió.

“Voy a recorrer los barrios y liceos que me reciban para contar mi historia. Voy a hablar con educación, salud, Policía. Porque tenemos la obligación de defender la vida. Elijo construir desde la ternura. Esa que no se pierde al madurar. En la sociedad que quiero vivir, no hay lugar para el miedo ni las balas. Siempre supe que el camino es transformar el dolor en acción”, dijo.

En el marco de las amenazas de tiroteos en varios liceos del país, un adolescente fue imputado a través de un proceso abreviado, informó la Fiscalía General de la Nación.

La Fiscalía de Adolescentes de tercer turno logró responsabilizar al menor de edad como autor de una infracción grave a la ley penal, tipificada como un delito de amenazas con circunstancias agravantes especiales por haber realizado inscripciones intimidatorias (“mañana tiroteo”) en el baño de un centro educativo de Montevideo.

El adolescente deberá cumplir con una medida socioeducativa no privativa de libertad: un régimen de libertad asistida a cargo del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente.

El pasado lunes 20 de abril, el jefe de la Policía Nacional, José Azambuya, confirmó que identificaron a varios jóvenes por las amenazas de tiroteos escolares en institutos de todo el país, ocurridas la semana pasada.

En conferencia de prensa, Azambuya destacó que “es muy importante” que los padres de los alumnos se involucren y participen para ayudar en la investigación.

De acuerdo con esto, el jerarca contó que hubo casos en algunos departamentos en los que los padres se comunicaron directamente con la Policía para informar sobre las amenazas.

En el plano educativo, el ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía, había expresado anteriormente que, si bien las amenazas para suspender las clases “son más viejas que el agujero del mate”, son “distorsiones” que deberían evitarse, para así no detener la educación.