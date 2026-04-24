“No entiendo”: Da Silva cuestionó a la Policía por detener a productor que mató a un perro
El senador hará un pedido de informes y argumentó que el Código Rural habilitaba al hombre, quien murió, a accionar en contra del animal.
Generando audio…
24.04.2026 19:24
Montevideo Portal
El senador del Partido Nacional Sebastián Da Silva realizará un pedido de informes por la muerte de un productor rural que había matado a un perro en el departamento de Flores.
El hecho tuvo lugar este jueves. Efectivos policiales se hicieron presentes en la zona de Andresito tras ser alertados de que el productor estaba armado y había atacado a tiros al can por haber matado a sus ovejas.
En el momento en que el hombre iba a ser detenido, se descompensó por un ataque cardíaco.
Ante esto, Da Silva realizará un pedido de informes al Ministerio del Interior, que presentará el próximo lunes. El nacionalista aseguró, en diálogo con Montevideo Portal, que el Código Rural permite a los productores rurales matar a perros que ingresan a propiedades privadas y atacan al ganado.
“No entiendo por qué fueron a detener al productor; el Código es recontra claro”, aseguró. “Lo que estaba haciendo es cuidar su propiedad”, agregó.
“Un perro, en propiedad ajena y en actitud sospechosa o atacando el ganado, habilita al propietario o a los empleados a matarlo”, dijo.
Por último, remarcó que “sean los perros de la reina Isabel o de Shakira, si están matando ovejas, es la forma que tienen los productores de defenderse”.
Montevideo Portal
Acerca de los comentariosHemos reformulado nuestra manera de mostrar comentarios, agregando tecnología de forma de que cada lector pueda decidir qué comentarios se le mostrarán en base a la valoración que tengan estos por parte de la comunidad. AMPLIAR
Esto es para poder mejorar el intercambio entre los usuarios y que sea un lugar que respete las normas de convivencia.
A su vez, habilitamos la casilla [email protected], para que los lectores puedan reportar comentarios que consideren fuera de lugar y que rompan las normas de convivencia.
Si querés leerlo hacé clic aquí[+]