“No entiendo”: Da Silva cuestionó a la Policía por detener a productor que mató a un perro

Montevideo Portal

El senador del Partido Nacional Sebastián Da Silva realizará un pedido de informes por la muerte de un productor rural que había matado a un perro en el departamento de Flores.

El hecho tuvo lugar este jueves. Efectivos policiales se hicieron presentes en la zona de Andresito tras ser alertados de que el productor estaba armado y había atacado a tiros al can por haber matado a sus ovejas.

En el momento en que el hombre iba a ser detenido, se descompensó por un ataque cardíaco.

Ante esto, Da Silva realizará un pedido de informes al Ministerio del Interior, que presentará el próximo lunes. El nacionalista aseguró, en diálogo con Montevideo Portal, que el Código Rural permite a los productores rurales matar a perros que ingresan a propiedades privadas y atacan al ganado.

“No entiendo por qué fueron a detener al productor; el Código es recontra claro”, aseguró. “Lo que estaba haciendo es cuidar su propiedad”, agregó.

“Un perro, en propiedad ajena y en actitud sospechosa o atacando el ganado, habilita al propietario o a los empleados a matarlo”, dijo.

Por último, remarcó que “sean los perros de la reina Isabel o de Shakira, si están matando ovejas, es la forma que tienen los productores de defenderse”.