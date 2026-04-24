Policiales

Mató a un perro que atacó a sus ovejas, se resistió a la detención, se descompensó y murió

Montevideo Portal

La Jefatura de Policía de Flores investiga la muerte de un productor rural en el departamento, ocurrida este jueves luego de un confuso episodio que comenzó en un establecimiento de la zona de Andresito y terminó durante un procedimiento policial.

Según informó, en primera instancia, el comunicador local Alejandro García, el hecho se originó cuando el hombre mató de un tiro a un perro que, presuntamente, estaba atacando a sus ovejas. A partir de esa situación, se dio la intervención a la Policía, que acudió al lugar.

De acuerdo con el reporte, al momento de ser detenido el individuo se resistió. Los efectivos policiales notaron que se encontraba armado, por lo que le ordenaron que la entregara. El productor se negó, por lo que fue reducido y esposado.

En ese momento, el hombre se descompensó por un ataque cardíaco. Los policías lo trasladaron hasta una policlínica cercana que se encontraba cerrada y rompieron la puerta para acceder a un desfibrilador, pero no pudieron reanimarlo.

El ahora fallecido ya había denunciado que el animal había matado a algunos ovinos de su propiedad y tenía la habilitación para portar armas.

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