“No disparó; no surge de las pericias”: abogado de hinchas de Nacional en crimen de Toledo

Pablo Casás, abogado de los hinchas de Nacional condenados tras intentar robar una bandera en Toledo —lo que derivó en el enfrentamiento con un policía que mató a dos parciales tricolores—, afirmó que no hubo disparos por parte del hombre que llegó en una moto y apareció con un arma en la escena.
“No disparó. No surge de las pericias que haya habido un disparo de arma de fuego”, sostuvo, según declaraciones consignadas por Subrayado (Canal 10).
La Justicia condenó este martes por proceso abreviado a dos jóvenes de 21 y 29 años. Uno cumplirá más de dos años de prisión y el otro 22 meses.
Sobre la resolución en un proceso abreviado, Casás dijo que fue “el mejor arreglo que se pudo conseguir en este momento”.
La pena fue por un delito de rapiña especialmente agravado, uno de ellos con tenencia de arma de fuego.
Casás dijo que sus defendidos están “bastante arrepentidos”. “Son cosas que suceden a veces, a veces no se piensan. Pero bueno, estaban arrepentidos y me lo transmitieron hoy de mañana”, acotó.
Por este caso, otro hombre de 28 años también fue condenado en un proceso abreviado por un delito de rapiña en grado de tentativa y estará 22 meses en la cárcel.
