Caso de policía que mató a hinchas de Nacional en Toledo tiene dos nuevos condenados

Judiciales

Dos hombres fueron condenados este martes por el enfrentamiento entre hinchas de Peñarol y del Club Nacional de Football tras el clásico del pasado sábado en una casa de Toledo, por el que un policía asesinó a dos hinchas tricolores, informó Subrayado y confirmó Montevideo Portal.

La defensa del joven de 21 años aceptó un proceso abreviado en el que fue condenado a cumplir una pena de dos años y dos meses de cárcel por ser encontrado autor de un delito de rapiña especialmente agravada, así como también por el uso de arma de fuego en grado de tentativa y en espacios públicos.

En tanto, otro hombre de 28 años también fue condenado —también por proceso abreviado— por un delito de rapiña en grado de tentativa y estará 22 meses en la cárcel.

Desde la Fiscalía General de la Nación indicaron que hay un menor de edad detenido, a quien prevén imputar este miércoles. Los tricolores trataron de robar una bandera de Peñarol en la casa en la que se encontraba el agente, que permanece a disposición de la investigación, pero sin detención.

Tal como informamos, unas cuatro personas fueron detenidas por el altercado del pasado sábado cuando el policía aurinegro de 24 años mató a dos hinchas de Nacional.

Según informó la Jefatura de Policía de Canelones, el Ministerio del Interior logró identificar a cuatro personas que escaparon del lugar luego de las dos muertes producidas por el agente. El pasado lunes se detuvo a dos mayores de edad y a un adolescente de 17 años. Además, se incautó una de las motos usadas en el episodio.

El agente involucrado, que estaba de civil con otros hinchas de Peñarol, declaró que vio a uno de los hombres sacar un arma de fuego y, ante eso, disparó. También afirmó que los ahora fallecidos dispararon contra la fachada de la casa.