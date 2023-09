“No conocen, a veces, la realidad”: Caram sobre sus dichos acerca del trabajo infantil

Política

El intendente de Artigas, Pablo Caram, habló luego de que sus dichos en Desayunos informales generaran polémica. En esta línea, el jefe comunal, quien había dicho que “es mucho mejor ver a un gurí trabajando que con el celular”, dijo a Telemundo que sus palabras se “entendieron mal”.

Pablo Caram se refirió este jueves por la mañana a la situación de trabajo infantil en las tabacaleras artiguenses. “En el tabaco trabaja el núcleo familiar: el hijo, la nuera, algún nieto. Trabajan en el predio”, sostuvo.

Luego, sobre la tarde, aclaró: “No conocen, a veces, la realidad. Es un grupo familiar que se dedica a la plantación de tabaco y los hijos salen a ayudar a los padres, como en cualquier lugar. Siempre están ayudando a los padres. No tienen retribución, no tienen nada, no figuran. Trabajan para acompañarlos”.

El jefe comunal sostuvo que el tabaco “genera mano de obra de principio a fin porque no hay máquinas, se vende todo a Montepaz”.

Ante la pregunta de si hay niños trabajando, Caram respondió: “Sí, pero normal”. Luego contó que cuando era menor y terminaba de cursar, su padre lo “hacía trabajar”. “Nunca fue una deshonra. El trabajo dignifica, otras cosas no”, señaló.

Sobre los menores que trabajan con sus familias, el intendente de Artigas expresó: “Van a la escuela, al liceo, vuelven, ayudan a los padres. Pero no hay una retribución. Esto quiero que quede bien claro”, detalló. Además, hizo hincapié en la diferencia entre la vida en el interior del país y en Montevideo: “Hoy se acentuó totalmente”.

Caram aseguró que los tabacaleros de Artigas lo conocen y que “jamás” va a presentar una denuncia en su contra. El jefe comunal sostuvo que “económicamente Artigas no es muy fuerte”, por lo que, a veces, los chacareros “buscan bajar sus costos”. “El tabaco es todo artesanal desde que lo plantas hasta que lo cosechas, y fue lo que yo dije”, aseguró

Sobre el trabajo infantil, Caram recalcó que los niños ayudan “cuando está creciendo la planta, limpiando yuyos o dando vuelta algún cantero”. En esta línea, destacó que “no es un trabajo forzoso”, así como tampoco “nada del otro mundo”.

“Llueve y se sacan los pastos, simplemente es eso. No es carga abusiva, de peso. Es un trabajo que lo hacen en familia, disfrutando”, explicó.

Además, comparó la realidad actual con la de su infancia: “Hoy me da pena ver a las familias: seis tipos sentados en la vereda, nadie habla, todos están con el celular. O ver a la gurisada en una esquina fumando un porro, prefiero toda la vida que estén trabajando antes que estén haciendo eso”.

Repercusiones en el sistema político

El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, manifestó su “radical rechazo” a las declaraciones realizadas por el intendente de Artigas.

Mieres informó que se enviará a un equipo de la Inspección General del Trabajo y al Seguridad Social, liderado por el abogado Tomás Teijeiro.

“¡Radical rechazo a esas expresiones inadmisibles! Acabamos de disponer junto al inspector de Trabajo Tomás Teijeiro el envío de un equipo de inspectores de CAT y CGT coordinando con INAU a los establecimientos de producción de tabaco en Artigas”, informó Mieres en X (Twitter).

La CAT es la división de Condiciones Ambientales del Trabajo y la CGT es el departamento de Condiciones Generales del Trabajo.

Las declaraciones del intendente de Artigas también fueron cuestionadas por el senador del Frente Amplio Óscar Andrade, y señaló que le dieron “vergüenza” las expresiones.

“En la villa que me crie siempre fue costumbre vieja, no terminabas de dejar la túnica y la moña y ya hacías la cosecha [de] durazno, uva y manzana. Niños y mujeres cobrábamos la mitad. El lugar para las infancias no es estibando en una cámara, ni en una plantación”, sostuvo el legislador.