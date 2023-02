“No cabe más que llamar este régimen por su nombre: dictadura”, dijo Lima sobre Nicaragua

Política

El intendente de Salto, Andrés Lima, elaboró una carta en la que se refirió a la situación en Nicaragua, que en los últimos días deportó a más de 222 personas y quitó la nacionalidad a otros 94, en la que asegura que es un régimen que “no respeta los derechos civiles y políticos” de la ciudadanía.

“Cuando vemos un Estado que es cooptado totalmente por un partido único que se dedica a utilizar todo el aparato de las instituciones para perseguir, criminalizar y eliminar a todo tipo de oposición, no cabe más que llamar a este régimen por su nombre: dictadura”, escribió en la carta, que fue dirigida a los militantes de su sector y otras agrupaciones políticas.

En este sentido, agregó que la Nicaragua de Ortega y Murillo es un “régimen autoritario” y que “lejos” tienen que estar de “querer tener cualquier otro tipo de asociación con ellos”, ya sea como país, pero también como principal fuerza política del país, en referencia al Frente Amplio.

“La reciente y más escandalosa medida de quitarle la nacionalidad a decenas de destacados ciudadanos nicaragüenses, por el solo hecho de estar en contra de la dictadura, es algo insólito y digno de los clásicos regímenes autoritarios. ¿Acaso piensa el señor Ortega que porque les quite la nacionalidad podrá con eso acallar el sentimiento de pertenencia respecto a su país? No, los regímenes dictatoriales parecen haberse quedado en el pasado y no entienden que los derechos civiles y políticos se van a seguir manifestando más allá de todo tipo de prohibición”, expresó en la misiva que publicó el diario El País y a la que accedió Montevideo Portal

“Ante esa imposibilidad de frenar los procesos sociales que claman por libertad, el Dictador Ortega ha comenzado una escalada de violencia inusitada en el país. Próximamente se dará a conocer un Informe de una Misión de Naciones Unidas sobre la situación de los Derechos Humanos en el país, donde Ortega mantiene (a pesar de la excarcelación de hace unos días atrás) a cientos de presos políticos bajo las más duras condiciones de tortura física y psicológica”, añadió.

Lima también criticó que el gobierno de Ortega no solo reprimiera todo tipo de manifestación en su contra, sino que también “va por más” y pretende expropiar y confiscar los bienes de sus opositores, por lo que, además de violar los derechos humanos, “tiene un afán por hacerse propiedades con el objeto de financiar sus actividades ilícitas”, dijo.

Luego, Lima propuso al gobierno nacional que adopte una medida “similar” a la que tomó el gobierno de Chile de ofrecer la nacionalidad a quienes quedaron apátridas, “producto de la marginación que el régimen de Ortega ha hecho”. Esta acción, a entender del jefe departamental salteño, responde a las “más altas tradiciones de respeto a la democracia y derechos humanos” que tiene Uruguay.

“Por último, quiero recordar que, como actores políticos, tenemos una responsabilidad de carácter histórico de decir ‘nunca más’ a las dictaduras de ningún tipo, pues la tiranía no distingue entre derechas e izquierdas. Liberándonos de todo velo que no nos deje ver la realidad en su justa medida, es tiempo que desde este lado del espectro político digamos las cosas tal como son: Nicaragua es una Dictadura”, concluye la misiva.

