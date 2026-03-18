“No aprendimos nada”: Olivera respondió críticas del gobernador entrerriano por HIF Global

Política

El intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, respondió este miércoles a declaraciones realizadas en los últimos días por el gobernador de la provincia de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, quien criticó la instalación de la planta de hidrógeno verde de HIF Global en el departamento sanducero y la comparó con el conflicto bilateral de Botnia hace dos décadas.

En una entrevista en el programa Posta oriental, el jefe departamental sostuvo que algunas de las críticas son “precipitadas” y advirtió que volver a discutir la localización del proyecto podría poner en riesgo la inversión.

Olivera explicó que la principal preocupación planteada desde la ciudad argentina de Colón refiere a una posible “contaminación visual”, aunque señaló que todavía no existen conclusiones técnicas al respecto. “Hasta el momento se habla de una sola afectación. Alguno, después, cada tanto, mete algún otro tema arriba de la mesa para agregar un poco de sensacionalismo”, afirmó.

El intendente recordó que el año pasado hubo reuniones en Montevideo entre autoridades de ambos países, incluidos los cancilleres y representantes de Entre Ríos y Colón, en las cuales Uruguay aceptó analizar los planteos argentinos. Según indicó, a raíz de esas conversaciones, el Ministerio de Ambiente incorporó exigencias específicas en los términos de referencia para el estudio de impacto ambiental presentado por la empresa.

Sin embargo, Olivera cuestionó que desde la provincia argentina ya se plantee la posibilidad de acudir a tribunales internacionales. “Ya se está hablando de ir a La Haya; no aprendimos nada de lo que nos pasó hace 20 años, que fue fruto de una manga de locos que dijeron que los niños iban a nacer con dos cabezas y cortaron los puentes”, afirmó, en referencia al conflicto generado por la instalación de la planta de celulosa de Botnia en el río Uruguay.

Olivera aseguró que defenderá la instalación del proyecto en Paysandú siempre que cumpla con las exigencias ambientales y respete la convivencia con las ciudades vecinas del litoral argentino: “Voy a pelear para que eso se instale, voy a pelear para que cumpla con la normativa ambiental y para que no afecte a ningún vecino. Una vez que logramos que algo se pueda instalar en el interior del país; yo no voy a soltar ese hueso”.

Consultado sobre el planteo del gobernador entrerriano de relocalizar la planta, Olivera advirtió que esa posibilidad podría poner en riesgo el proyecto. “Si la empresa no llega al 2030, pierde esa ventana de oportunidad. Relocalizar quiere decir instalarla en otro lado, tramitar de nuevo las viabilidades ambientales, comenzar otra vez con las autorizaciones y recategorizaciones de suelo”, enumeró.

Sobre el argumento de que la planta podría perjudicar el turismo en la costa del río Uruguay, Olivera afirmó que no cree que el impacto sea significativo y consideró que exagerar el posible efecto negativo podría terminar afectando a la propia ciudad de Colón.