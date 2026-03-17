“No podemos repetir ese mal paso”: gobernador de Entre Ríos comparó HIF Global con Botnia

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El gobernador de la provincia argentina de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, advirtió que podría recurrir a la Corte Internacional de Justicia, con sede en La Haya, para frenar la instalación de una planta de la empresa HIF Global prevista en Paysandú.

El proyecto industrial —que se plantea como una de las mayores inversiones a establecerse en Uruguay— contempla la construcción de una planta para producir combustibles sintéticos o e-combustibles a partir de hidrógeno verde en la ribera del río Uruguay, frente a la ciudad argentina de Colón.

El gobernador hizo referencia al antecedente del conflicto bilateral por la instalación de la planta de celulosa de Botnia —actualmente operada por UPM— en Fray Bentos. “No podemos permitir otra Botnia”, señaló, en alusión al enfrentamiento diplomático que durante años enfrentó a ambos países y que incluso derivó en un litigio ante la justicia internacional.

“Después de ese mal paso que dio Argentina, no podemos repetirlo. Es importante analizar lo que pasó: en 2002 se confirma la inversión de Botnia, en 2005 arranca la obra y en 2007 se termina. ¿Saben cuándo fue la primera reunión bilateral del gobierno argentino en aquel momento? Del presidente, 11 de marzo de 2005. Del gobernador, 29 de marzo de 2005. Del canciller, 5 de mayo de 2005”, agregó.

Frigerio comentó que él ya mantuvo tres reuniones por la instalación de la planta y el canciller, Pablo Quirno, lo acompañó en dos de ellas. “No fueron cuando la obra estaba en marcha; estamos haciéndolas para evitar que esto prospere. Estamos aprendiendo de los errores que cometió Argentina no hace mucho tiempo”, señaló.

A su vez, dijo que su “compromiso” es ir con “todas las de la ley” para frenar la obra. “Depongamos los intereses berretas de la política y trabajemos codo a codo para lograr el objetivo de preservar la identidad, la cultura y los puestos de trabajo de la región, que es lo único que nos debe interesar a todos los que estamos acá”, comentó.

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