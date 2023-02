“Necesito que lo aclare Leal”: Delgado sobre denuncia de Astesiano contra exjerarca del FA

Política

El secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, dijo este lunes que quedó “sorprendido” luego de conocerse que el excustodio presidencial Alejandro Astesiano manifestó que el frenteamplista Gustavo Leal visitó a sus padres radicados en el lado brasileño de la bara del Chuy y les ofreció ayuda y dinero para visitar a su hijo.

“Si Leal fue a ver a los padres de Astesiano, necesito saberlo. El que tiene que aclararlo no es Astesiano, yo necesito que lo aclare Leal”, dijo Delgado en una rueda de prensa, según consignó Telemundo de Canal 12, y remarcó que el exdirector de Convivencia y Seguridad del Ministerio del Interior en los gobiernos del Frente Amplio debería “aclararlo hoy mismo”.

Delgado dijo que el hecho genera “una cantidad de suspicacias”. “No puede haber dos criterios, dos morales, dos éticas. Hay una sola”, dijo Delgado en una rueda de prensa luego de afirmar que esperaba una declaración del Frente Amplio al respecto en caso de confirmarse la denuncia sobre el exdirector.

Según informó El Observador este domingo, la fiscal del caso Gabriela Fossati citó a Leal a declarar como testigo este jueves. La fiscal obtuvo de las autoridades brasileñas la autorización para que efectivos uruguayos concurrieran a la casa del padre de Astesiano, quien ratificó lo manifestado por su hijo.

En caso de comprobarse el hecho, Delgado dijo que espera un posicionamiento “claro, tajante” de parte de “todos los que opinan todos los días sobre situaciones de audios”.

“La verdad, yo quedé sorprendido. Me parece que hay que preguntarle directamente al señor Gustavo Leal, que fue jerarca del Ministerio del Interior en los gobiernos anteriores, qué fue a hacer. ¿Fue a hacer o no fue a hacer? ¿Estuvo o no estuvo con los padres de Astesiano? ¿Fue a ver a los padres al Chuy? ¿Es verdad o no es verdad? ¿Les ofreció dinero? ¿Sí o no? Todos tenemos derecho a saber”, afirmó el secretario de Presidencia.

“Yo no hago lo que critico cuando hacen otros. Por eso digo que si se confirma es gravísimo”, valoró Delgado. Remarcó que “hay un exjerarca del Ministerio del Interior que va a ver, supuestamente a los padres de alguien que está en pleno proceso judicial [y] les ofrece dinero. Es parte de lo que hay que ir a preguntarle hoy. Además nos enteramos de que el exsecretario de la Presidencia, Homero Guerrero, fue a ofrecer aparentemente los servicios de Astesiano. Si se confirma genera muchas suspicacias”, agregó.

El senador nacionalista Gustavo Penadés también salió al cruce de Leal.

“Que el referente en seguridad del Frente Amplio haya visitado en Chuy Brasil a los padres de un imputado para ofrecerles supuestamente dinero, es de una gravedad que merece una explicación contundente de él mismo y del FA. ¿Las autoridades del FA estaban enteradas?”, preguntó el legislador a través de su cuenta de Twitter.

