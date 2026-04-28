“Mintió sobre su título y doctorado”: oposición al cruce de Olesker por renunciar a ASSE

Montevideo Portal

La renuncia de Daniel Olesker a la vicepresidencia de la Administradora de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), para asumir como subsecretario del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM), generó críticas en dirigentes del Partido Nacional.

El cambio se da luego de que la ministra Fernanda Cardona haya excluido de responsabilidades a la subsecretaria Eugenia Villar tras diferencias en la interna del ministerio. Se habían generado roces por diferencias políticas, no solo con Cardona, sino también con la vicepresidenta de la República, Carolina Cosse. Ante esto, el presidente de la República, Yamandú Orsi, y la jerarca le propusieron a Olesker el cargo, el cual aceptó.

Quien estaba en el cargo, Eugenia Villar, pasará como adscripta en la Secretaría de Litigio Estratégico del Estado.

El diputado nacionalista Amin Niffoiri aseguró en una publicación en la red social X que esta medida fue “tomada como proyección política”, por lo que “cueste lo que cueste”, quedan de “rehén” los usuarios. “MSP y ASSE claro ejemplo de ello. Lamentable”, agregó.

Por su parte, el representante Pablo Abdala escribió: “A esta altura es innegable que es muy malo el clima de trabajo en el Ministerio de Industria. Ya habían trascendido las diferencias de la ministra con la subsecretaria. Hoy se fue”.

Además, hizo mención a que en enero renunció Luis Inzaurralde como director de Artesanías, Pequeñas y Medianas Empresas (Dinapyme).

“¿Tiene mal carácter la ministra? Los costos los pagamos todos. Un gobierno con tan alta tasa de renuncias y un Ministerio de Industria conflictivo no le sirve al país”, agregó.

Por último, hizo referencia a que había realizado un pedido de informes ante esta situación y que, hasta el momento, no había tenido respuestas.

Por otro lado, la senadora blanca Graciela Bianchi dijo que esta medida es la prueba de que desde el Ejecutivo “no saben nada porque los cambian como fichas de un dominó en diferentes ministerios”.

“Mintió sobre su título y un doctorado. Son inmorales e ignorantes”, sentenció.