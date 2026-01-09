“Me voy con la frente alta y las manos limpias”: tras 48 años, Richard Read renunció a FNC

Política

El histórico dirigente sindical de la Federación de Obreros y Empleados de la Bebida (FOEB), Richard Read, presentó se renuncia a la Fábrica Nacional de Cervezas (FNC), después de 48 años de trabajo.

El activista social compartió la noticia en su cuenta de X, en la que contó cuál es la razón por la que se retira y afirmó que en FNC se formó como “hombre, como ser humano y como trabajador”.

“Todo lo que soy es producto del trabajo, de la organización colectiva y de la lucha sostenida por la dignidad de la clase trabajadora. Agradezco a los miles de compañeros y compañeras que en todos estos años me ayudaron a formarme, a resistir y a ganar batallas que parecían imposibles”, escribió en su carta de renuncia.

Read sostuvo que el movimiento sindical le “dio calle y conciencia”, así como también le “enseñó que los logros se caminan con otros”.

El pasado 10 de octubre, el dirigente sindical renunció a su banca en el Senado, que había obtenido por el Movimiento de Participación Popular. “Hoy vengo a culminar mi ciclo laboral para asumir otro compromiso que no admite postergaciones”, expresó.

Hoy presente mi Renuncia a FNC cierro 48 años d Fca. Me voy lleno d recuerdos y agradecimientos a los miles d Cros q en esos años construimos Sindicato,me voy con la frente en alto y las manos limpias orgulloso del Gremio, seguire apoyando los Centros Edu foeb y al Inisa ALQLyE!! pic.twitter.com/gzzHcraAKM — Unidad y Solidaridad (@RichardRead2014) January 9, 2026

El activista dejará su trabajo en la FNC “para seguir dando pelea desde otro lugar”. Read dijo que coordinará los centros educativos FOEB, que son el “orgullo del gremio”, y además llevará adelante el proyecto Cosechando Esperanzas con jóvenes del Instituto Nacional de Inclusión Socia Adolescente (Inisa).

“No me voy del compromiso social, cambio de trinchera. Me voy con la frente alta, las manos limpias y la misma convicción de siempre: nadie se salva solo”, expresó Read.