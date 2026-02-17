Locales

“Me tenía que ir rápido para allá”: Alberto Samid antes de su traslado en vuelo sanitario

El empresario argentino Alberto Samid, quien en las últimas horas había sido internado de urgencia en Punta del Este, partió este martes desde el aeropuerto de Laguna del Sauce en un vuelo sanitario para ser atendido en Buenos Aires, según informó el periodista Gustavo Descalzi.

El traslado del denominado “Rey de la Carne” ocurrió luego del mediodía, cuando arribó en ambulancia hasta la terminal aérea.

Samid dijo a Montevideo Portal que se encuentra “mejor” y que lo atendieron “bárbaro”. “Agradecido de Uruguay. Me atendieron de primera”, señaló.

“Estoy estable, estoy tranquilo, pero sigo con el virus adentro. Tengo que irme rápido para que me detecten qué carajo es. Acá no me lo pudieron detectar”, apuntó.

El empresario ratificó la versión que había brindado horas antes en redes sociales al señalar que contrajo un virus del que todavía se desconocía el origen.

Además, volvió a referirse a su reclamo por un vuelo sanitario. “Me tenía que rajar rápido para allá y me volví loco para que venga un avión de 40 minutos, que lo pagaba yo. ¿Para qué mierda tenemos la secretaría de Turismo si no es para ayudar?”, señaló.

Samid se encontraba en el Sanatorio Cantegril, según informó en la madrugada de este martes su esposa, María Scrafía. El argentino fue al médico por una infección urinaria, pero “el cuadro se complicó” porque le detectaron un virus en la sangre “que no se sabe bien qué es”, pero “es muy peligroso”; tenía bajos todos los valores de sangre, plaquetas, glóbulos blancos y otros. Ante esto, su esposa reclamó un avión sanitario al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.

Más tarde, en otro mensaje, Samid afirmó: “Ahora comprendo por qué nos tratan de 'sudacas' en el mundo. Hace dos días solicité a la Gobernación de la Provincia de Buenos Aires y al secretario de Turismo de la Nación un traslado sanitario de urgencia, de 40 minutos de duración, pagando yo los gastos, porque contraje un virus uruguayo que no sabe qué es”.

“Ninguno de los dos me dio pelota. Los dos se hicieron los boludos. Si me pasa a mí, que soy un tipo conocido... pobre de alguien que no es conocido. Ni le atienden el teléfono”, reclamó.

