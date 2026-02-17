“Virus uruguayo” y “soy conocido”: descargo de argentino internado en Punta del Este

Internacionales

Alberto Samid, el reconocido empresario argentino que fue internado grave en Punta del Este, realizó un descargo en redes sociales, en el que apuntó contra la Gobernación de la Provincia de Buenos Aires y el gobierno de Javier Milei por no poder trasladarlo a su país.

“Ahora comprendo por qué nos tratan de sudacas en el mundo. Hace dos días solicité a la Gobernación de la Provincia de Buenos Aires y al Secretario de Turismo de la Nación un traslado sanitario de urgencia, de 40 minutos de duración, pagando yo los gastos porque contraje un virus uruguayo que no saben qué es”, comenzó el empresario cárnico.

Samid, que está en el sanatorio Cantegril, sostuvo que tiene que “ir rápido a su país” para atenderse con sus médicos. “Ninguno de los dos me dio pelota. Los dos se hicieron los boludos. Si me pasa a mí, que soy un tipo conocido... pobre de alguien que no es conocido. Ni le atienden el teléfono”, reclamó.

El referente de la industria cárnica en Argentina fue ingresado grave al sanatorio de Maldonado, informó su esposa, María Scrafía, en la madrugada de este martes. El argentino fue al médico por una infección urinaria, pero “el cuadro se complicó” porque le detectaron un virus en la sangre “que no se sabe bien qué es”, pero “es muy peligroso” porque tiene bajos todos los valores de sangre, plaquetas, glóbulos blancos y otros.

“Necesitamos que sea trasladado a Buenos Aires y la única manera es mediante un avión sanitario. Por eso le pido encarecidamente al señor gobernador de la Provincia de Buenos Aires, a los intendentes peronistas y a todos los compañeros que nos ayuden con este tema. Es urgente”, agregó.

Scarafía señaló que su esposo “necesita estar en su país atendido por sus médicos” y dejó ambos números de celular para que puedan comunicarse. “Y a todos ustedes que tanto lo quieren, les pido que recen por él. Muchas gracias de todo corazón por lo mucho o poco que puedan hacer”, finalizó.

Samid es conocido en Argentina como “el rey de la carne” y, desde hace varios años, tiene un perfil muy activo en las redes sociales. Es conocido por haber protagonizado en 2002 una pelea a golpes de puño con el fallecido periodista Mauro Viale durante un programa de televisión en vivo en el canal América.

Ambos mantuvieron una discusión acalorada, que primero derivó en acusaciones de evasión de impuestos por parte de Viale y luego en una “chicana judeofóbica” de Samid. Luego, Viale lo acusó de “avalar la bomba a la AMIA”, por lo que Samid se levantó de su asiento, se puso cara a cara y le lanzó una piña a la cara, que derivó en un combate de varios segundos. El episodio ha sido analizado antropológicamente y es considerado uno de los momentos más icónicos de la historia de la televisión argentina.