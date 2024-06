“Me siguió diez cuadras”: Fossati dijo haber sido objeto de insultos y amenazas

Política

La exfiscal Gabriela Fossati manifestó en la red social X haber sido víctima de episodios de violencia verbal.

La denuncia en redes fue formulada en respuesta a una publicación del contador Antonio Maeso, panelista del programa de TV Buscadores, quien reportaba una situación similar.

“Les comparto que un periodista me amenazó con ir a Buscadores para agredirme personalmente diciendo un montón de disparates. Después de eso borró todos sus comentarios agresivos y desafiantes. Los tengo todos. No diré quién es por ahora, espero disculpas. Basta de insolencias”, escribió Maeso.

Luego, añadió que el periodista en cuestión le había ofrecido disculpas y que daba el tema por zanjado.

Quiero compartirles que el periodista a quien hago referencia me llamó por teléfono y se disculpó. Reconozco el buen gesto y para mí es un tema cerrado. — Antonio Maeso (@AntonioMaeso) June 9, 2024

En su respuesta, Fossati aseguró haber sido víctima de situaciones similares, con el agravante de que al menos una de las agresiones la habría sufrido en persona, y no en el ámbito virtual.

“Están violentos. A mí me amenazó un presunto vecino y ayer me siguió diez cuadras insultándome un hombre que iba acompañado de una mujer en una moto”, escribió.

“Es lo que se viene si gana el FA. Al mejor estilo cubano me anuncian que si ganan voy a ir presa. Piénsenlo, votantes”, añadió en la publicación.

Están violentos. A mi me amenazó un presunto vecino y ayer me siguió 10 cuadras insultándome un hombre que iba acompañado de una mujer en una moto. Es Lo que se viene sI gana el FA. Al mejor estilo cubano me anuncian q si ganan voy a ir presa. PIÉNSENLO VOTANTES. — Gabriela Fossati (@Gaby_marigaf) June 9, 2024

Estas presuntas agresiones llegan en un momento en el que la exfiscal y actual integrante de una lista del Partido Nacional volvió a cobrar notoriedad púbica. Esto sucedió luego de la divulgación el pasado jueves de un chat entre el presidente Lacalle Pou y su antiguo encargado de seguridad, Alejandro Astesiano, actualmente en prisión en una causa que en su momento llevó Fossati.

Asimismo, la exfiscal generó controversia al declarar en el programa Arriba gente (Canal 10) que en caso de que se le solicitara su celular para una investigación, optaría por destruirlo en lugar de entregarlo. “Lo piso y lo rompo bien”, fueron sus palabras.

En las redes sociales, la denuncia de Fossati fue recibida con reacciones diversas, entre las que sobresalieron el escepticismo y el sarcasmo.

Y ese vecino y la mujer de la moto que te persiguieron 10 cuadras insultándote ¿Están entre nosotros? pic.twitter.com/qFfQIO9hW6 — ?a?ía ??l?a a??lla?al ?a?g??????? (@mariahildaas) June 9, 2024

Gobernó el FA 15 años y ni fuimos ni seremos Cuba y Venezuela.

No alimentes cucos, la gente no es estúpida.

Gana las elecciones con propuestas, no con bobadas... — Gonza Ramone (@gonzarampla) June 9, 2024

Son los mismos que se van a llevar los niños a Cuba !!! Que tremendo Jajaja Jajaja Jajaja Jajaja. — Sandra LA Paz (@SandraLAPaz3) June 9, 2024

Ya lo dijo el líder, hace la denuncia correspondiente xq sino se queman sólitos. Me extraña no use el razonamiento Gabriela — Pensar y Separar. (@donkimong) June 9, 2024

Buen día , estoy totalmente de acuerdo, repudio los insultos venga del partido que sea .

Pero no generalice ,no todos los frenteamplistas actuamos así .Los pudo identificar? Iban con banderas .Si fueron presuntos vecinos ,haga la denuncia . — Maria Hilda Lestrade Venturini (@LestradeMaria) June 9, 2024