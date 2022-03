“Me siento en el derecho y la obligación de hablar”, dijo Lacalle sobre cadena por la LUC

Política

El pasado sábado, el presidente Luis Lacalle Pou concurrió al hipódromo de Melo, Jockey Club, en Cerro Largo, donde habló en rueda de prensa sobre la cadena nacional de radio y televisión en la que hablará en defensa de la Ley de Urgente Consideración (LUC), previo al referéndum del domingo 27 de marzo.

Consultado sobre por qué se optó por defender la LUC en cadena nacional y no, por ejemplo, en un barrio, señaló: “En un barrio se puede confundir con un acto político, entonces no quiero pisar la raya”.

“En una cadena me han visto hablar siempre y nunca hablé ni de un partido político, ni contra un partido político. Saben que yo no hablo en contra de nadie, doy opiniones. Me siento en el derecho y la obligación de hablar porque es un proyecto de ley que yo vine acá a Cerro Largo, a todos lados, a defender un programa de gobierno. Lo incluimos en el programa de gobierno, lo incluimos en el Compromiso por el país”, aseguró.

“En un año y 10 meses de vigencia de la ley no he encontrado a nadie que me haya dicho ´la ley me perjudicó´. Sí me he encontrado con gente de gente a la que ha beneficiado. Es una ley de libertad, que genera derechos. Sin pisar la raya constitucional la voy a defender en los lugares donde yo crea que estoy siendo fiel al mandato de ser presidente de la república de todos los uruguayos”, agregó.

Por otro lado, Lacalle señaló que se dará la cadena nacional a representantes del sí, que buscan derogar los 135 artículos de la LUC. En ese sentido, se comunicó con Rafael Michelini, quien está en contacto para definir qué día hace cada uno (el sí y el no) la cadena nacional.