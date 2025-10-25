“Me podía haber matado”: habló el hombre impactado por bolardo tras siniestro en la rambla

Montevideo Portal
A cuatro días del grave siniestro de tránsito que se produjo en la rambla Presidente Wilson y Sarmiento, Federico Delgado —el hombre que sufrió una fractura en su pierna por un bolardo de la ciclovía que salió despedido tras el choque— relató cómo los momentos previos y posteriores.
En diálogo con Telemundo (Canal 12), contó que aquella medianoche se encontraba tomando mate y fumando un cigarro frente al mar luego de haber terminado su jornada laboral, cuando escuchó el chillido de las ruedas y vio al auto girando fuera de control.
“Vi al conductor agarrado del volante y a la vez algo que me golpea fuerte en la pierna derecha. Empecé a temblar, me miré la pierna y vi que tenía el tobillo hacia la derecha; ahí me di cuenta de que estaba quebrado”, comentó.
En ese momento, hubo un “muchacho” que se acercó por ser médico y le dio “tremenda mano”, además de dos mujeres que también lo ayudaron, una agarrándole la pierna y la otra sosteniéndole la cabeza, hasta la llegada de la emergencia médica. “Tengo que quedar bien o lo mejor posible para seguir adelante con mi vida”, comentó.
Delgado es chofer de ómnibus de la empresa Coetc y lamentó su situación de salud porque es “el único sustento” de un hogar con dos hijas pequeñas. Por ese aspecto, expresó que luego verá cómo se va a “arreglar” y que tiene el “apoyo” de su familia.
No obstante, agradeció el hecho de que el siniestro no le haya causado algo más grave. “Me podía haber matado; sinceramente, no era para estar acá. Ese auto me podía haber matado; tuve suerte en la vida”, consideró.
El abogado de Delgado, Javier Riffaud, informó el pasado jueves a Montevideo Portal que presentará una demanda contra el conductor del vehículo, con el objetivo de alcanzar un castigo “ejemplarizante” por el exceso de velocidad y el consumo de alcohol al volante.
“Primero vamos a ir por el ámbito penal, y en el camino también a evaluar todos los daños generados”, añadió, y detalló que se debe esperar a saber cuánto tiempo de recuperación tendrá. “Se estima que sean de tres a seis meses”, acotó.
