“Pensó que no la contaba”: víctima demandó a conductor de siniestro en la rambla

Un hombre de 47 años presentó una demanda penal por el delito de lesiones físicas contra el conductor alcoholizado que volcó a alta velocidad en la rambla y Sarmiento en la medianoche del pasado martes 21 de octubre.

Según contó su abogado, Javier Riffaud, a Montevideo Portal, la víctima estaba sentado tomando mate cuando vio venir al vehículo de frente. “Si no era por el cono de la ciclovía, se le caía encima”, mencionó.

El auto impactó contra el bolardo, que se desprendió y cayó sobre la pierna del hombre. Le generó una fractura de tibia y debió recibir un tratamiento de osteosíntesis, es decir, “se puso tornillos, no fue una simple fractura de esas que se aguarda a que suelde o que se hace un tratamiento ortopédico solamente”, indicó el abogado.

Así, la víctima resolvió iniciar una instancia penal a los efectos de que “sea ejemplarizante por el hecho del exceso de velocidad y el consumo” de alcohol. “Es un riesgo que no puede volver a pasar”, aseveró Riffaud.

“Primero vamos a ir por el ámbito penal, y en el camino también a evaluar todos los daños generados”, añadió y detalló que se debe esperar saber cuánto tiempo de recuperación tendrá. “Se espera que, por lo menos, sean de tres a seis meses”, acotó.

De esta forma, Riffaud enfatizó en que su cliente vivió “una situación traumática” que derivó en su herida. “En un momento pensó que no la contaba”, sentenció.

El abogado alegó que recién este jueves fue contratado por su cliente, por lo que está apenas accediendo a la documentación del caso. “Seguramente la semana que viene presentamos la instancia” penal, concluyó.

