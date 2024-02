“Me parece bárbaro”: Cosse apoyó centro en Casavalle y explicó su ausencia en inauguración

Política

Después de la polémica que desató el evento de inauguración del Centro de Referencia en Políticas Sociales Aparicio Saravia, la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, explicó qué opina de la obra del gobierno nacional y por qué no asistió el lunes al acto al que fue invitada.

“Todo lo que sea para el bien de los vecinos y para que el Estado empiece a aparecer en el barrio me parece muy bien, teniendo en cuenta que hasta ahora no estaba. Así que, esto me parece muy bien, que hayan puesto un centro de servicios me parece bárbaro”, dijo en rueda de prensa, según consignó Subrayado.

De todos modos, Cosse apuntó al Gobierno y lo comparó con la Intendencia de Montevideo (IM): “Nosotros tenemos una política que ha sido constante, que no es ahora de los últimos meses, diría que no es de los últimos años”.

Según la intendenta de Montevideo, al Gobierno “lo que le falta es rumbo”. Así, señaló que cuando Martín Lema renuncie en marzo el Poder Ejecutivo irá “por el tercer ministro de Desarrollo Social”. “Hemos tenido un Consejo de Ministros que supuestamente estaba preparado para gobernar, y una semana sí y otra también hemos tenidos ministros que se van”, agregó.

Sobre por qué no asistió a la inauguración, Cosse respondió que desde la IM reciben invitaciones “constantemente” y que “como son de interés”, asisten.

“A veces, yo no puedo ir a todas. En el caso de ayer, en mi representación fue Mercedes Clara, que es bastante destacada directora de la IM de Desarrollo Social y que me sentí más que bien representada por ella, y [también] por el alcalde del Municipio D, Gabriel Velazco”, expresó.

Por otro lado, Lema apuntó este martes contra la intendenta de Montevideo, quien afirmó que la inauguración tuvo “tintes de acto político”. De este modo, el ministro manifestó no saber “de qué acto habla” la mandataria departamental.

“La invitamos y no vino, invitamos a los senadores y los diputados del FA y no vinieron. El eje es en las personas, en las causas justas”, cuestionó Lema en diálogo con Telenoche (Canal 4).

El titular del Mides dijo, asimismo, que le “gustaría que la intendenta salga del escritorio” y recorra los barrios como Casavalle, Pajas Blancas, Ituzaingó y Jardines del Hipódromo.

“Que hable con los vecinos y se de cuenta del impacto que tiene esta respuesta histórica que está dando el gobierno nacional”, desafió.

“Si invitamos a todos los legisladores del Frente Amplio y a la intendenta y nadie vino es porque en el fondo yo creo que se siente un poquito de vergüenza”, consideró.

Y justificó esta apreciación en que, a su entender, “durante los períodos pasados los vecinos” de esa zona “fueron ignorados”.

“En materia departamental van a hacer 35 años de gestión del Frente Amplio en el departamento de Montevideo y hay una cantidad de montevideanos que están excluidos, que están abandonados, que no funcionan los servicios de recolección, que tienen que convivir con la basura, convivir con ratas, con focos infecciosos, afectando su salud y eso evidentemente genera vergüenza”, sentenció.

Por último apuntó a que “no es casualidad” la ausencia de figuras del principal partido de oposición en la inauguración del hospital del Cerro en noviembre de 2023.