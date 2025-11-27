Policiales

“Me apuntó con el revólver”: relato de hombre de 76 años al que joven le robó su camioneta

Montevideo Portal

Un joven rapiñó a un hombre de 76 años el miércoles por la tarde en el barrio Capurro con un arma de fuego y le robó su camioneta.

Según contó la víctima, Juan Pablo, a Montevideo Portal, el hecho ocurrió al mediodía en las calles Valentín Gómez y Manuel Correa.

“Estaba en la puerta de la casa de un familiar para llevarlo y estacioné el auto. Fue en el mismo momento que estaciono, que bajo la ventanilla del auto, voy a bajar y se me acerca un joven, muy joven, flaquito, calculo que tendría unos 18 años”, relató. El delincuente tenía un gorro que no permitió a la víctima verle la cara y portaba un revólver.

“Me apuntó casi tocándome la cabeza con la punta del revólver. Yo estaba sentado, y me dice ‘bajá, bajá’. Bajé de la manera más quieta posible. Me pidió por favor que le diera la llave, que la tenía en el bolsillo. Se la di, la puso y le costó un poco arrancar. Salió disparando. Eso fue lo que sucedió en cuestión de segundos”, dijo Juan Pablo.

Tras esto, radicó la denuncia policial, primero con efectivos que asistieron al lugar de la rapiña y luego en una seccional. Hasta ahora, no le han comunicado avances en la investigación.

El vehículo, que el hombre tiene hace cuatro años, es una camioneta Nissan de color gris.

Montevideo Portal