La Justicia declaró inimputable al joven de 27 años que mató a sus padres y a su hermano

La Justicia celebró este jueves una audiencia por el caso del triple homicidio ocurrido en la localidad de 18 de Mayo (Canelones). Un joven de 27 años asesinó a sus padres y a su hermano, además de desmembrar a dos de las víctimas, todo en la casa donde residían.

Si bien la investigación se formalizó en contra del joven, se lo declaró inimputable, por lo que en principio no será sometido a un proceso penal. La indagatoria es por homicidio muy especialmente agravado por el concurso y desmembramiento, también agravado por el parentesco.

Como medida cautelar, el joven fue enviado a una clínica psiquiátrica por 180 días mientras la investigación continúa.

El hallazgo de lo sucedido se dio luego de que compañeros de trabajo del padre hicieran una denuncia policial. El reclamo formal llegó a manos de la Policía porque el hijo, quien cometió el triple crimen, dio versiones encontradas sobre el paradero del hombre.

