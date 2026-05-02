“Mayo es el mes del viejo Pepe”: Orsi recordó en un asado en el Quincho de Varela a Mujica

Montevideo Portal

El presidente de la República, Yamandú Orsi, recordó en un asado realizado luego del acto del 1° de mayo en el Quincho de Varela al expresidente fallecido en 2025 José Mujica.

En el marco de un nuevo Día de los Trabajadores, el mandatario, quien había estado presente en el acto del Pit-Cnt, estuvo en la tradicional reunión posterior, donde dirigentes políticos y sindicales comparten un almuerzo.

El presidente tomó la palabra y aseguró a los invitados que se siga realizando el asado en el Quincho de Varela parecería ser un “milagro” debido a que “en los tiempos que corren, están muy apurados y la gente se enloquece”.

“Es un hermoso homenaje para quien lo pensó, para quien ideó este encuentro. Mayo es el mes del viejo Pepe, el primer año que nos tenemos acá. Esto que está pasando hoy, que pensamos seguir haciéndolo, tiene que ver con sus enseñanzas”, aseguró.

En ese sentido, destacó que cuando Mujica inició con la organización de los asados todos los 1° de mayo, siempre fue con un “mensaje claro”. “Cuando la política o cuando las tensiones de una sociedad tienden a dividirte, el esfuerzo fundamental de quien gobierna, pero también de quien hace política, es tratar de encontrar la coincidencia y tratar de compartir, aunque sea un rato, hablando de la vida”, explicó, en referencia al objetivo del almuerzo.

Además, destacó que el encuentro “habla muy bien de una patria”, ya que se reunieron “viejos amigos del Pepe” y nuevos actores del actual gobierno del Frente Amplio, por lo que definió a Uruguay como “un país que tiene esta vocación de juntar”.

“Nuestra idea es que podamos resolver cada vez mejor los asuntos que hacen a nuestra gente. Para nosotros es fundamental que quienes toman decisiones y que han decidido invertir en Uruguay o que han decidido crecer en Uruguay lo sigan haciendo. El hecho de que esto puede repetirse con todos los gobiernos, en todos los años, y que ustedes y nosotros no nos sintamos ajenos cuando se trata de una mesa con un buen asado y un buen vino, todo es posible”, agregó el presidente.