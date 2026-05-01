“La economía tiene dificultades, pero el trabajador no puede pagar el costo”, dijo Orsi

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El presidente de la República, Yamandú Orsi, participó este viernes del tradicional acto del PIT-CNT por el Día de los Trabajadores. En ese marco, brindó una rueda de prensa en la que se refirió a distintos temas de la coyuntura.

En un nuevo 1° de mayo —jornada en la que previamente había saludado a los trabajadores a través de una publicación en la red social X—, el mandatario aseguró que tras los discursos hay temas planteados con las que “coincide y otras con las que no”. “Debemos analizar qué es lo que nos parece en su conjunto”, agregó.

Con respecto a los discursos realizados por diferentes dirigentes sindicales, Orsi reflexionó que “no siempre son caricias, ni siempre son palos”.

Por otro lado, se refirió al acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea (UE) el cual comienza a regir a partir de este viernes: “Hubo una reunión que estuvo muy buena. Se plantearon las ideas, los objetivos y una hoja de ruta para profundizar en este acuerdo que debe introducirse en más trabajo, más comercio y una línea de vínculos con Europa que es más que necesaria”.

En este sentido, el presidente reconoció que hay “muchas” expectativas, ya que se abre el comercio, en un “mundo donde el proteccionismo está abriendo cancha”.

Además, se refirió al crecimiento de los salarios y a las críticas de la oposición, quienes afirman que los sueldos crecen pero la economía no. El mandatario analizó que “la economía tiene dificultades, pero los trabajadores no pueden pagar el costo de la economía”.

Por último, se refirió al aumento de los combustibles: “Si uno analiza a nivel mundial, cómo ha subido el costo de los combustibles, creo que no tiene dos lecturas”.

“No veo señales de que esto se calme”, dijo en referencia a la guerra en Medio Oriente, lo que influye directamente en los precios del combustible.