“Los zurdos despiertan del mundo cancelatorio que promovieron”: Da Silva tras venta de M24

En las últimas horas, se confirmó que la radio M24 fue vendida al grupo argentino que también administra al diario El Observador. Luego de que la noticia tomara estado público, tanto la gerencia de la emisora como los trabajadores —que fueron todos despedidos— emitieron comunicados.

La cuenta oficial de la radio se limitó a informar que a partir del próximo lunes podrían existir “ciertos cambios en su programación habitual” y agradeció a “todas las personas que a lo largo de estos años formaron parte del proyecto y construyeron un espacio distinto y de referencia en el dial”.

Por otra parte, el colectivo de empleados de la emisora confirmó el “despido de la totalidad del personal” e informó que la empresa “optó por no brindar información sustantiva sobre la operación”. “No consideró necesario comunicar a quién se vende la emisora, cuándo comenzó el proceso que hoy deriva en el cese de cerca de 40 trabajadores ni cuáles son las razones que justifican una decisión de esta magnitud”, narra la misiva.

Así, expresaron su “profundo agradecimiento” a los oyentes, familiares y amigos, quienes acompañaron “con un apoyo incondicional”. “Seguramente nos volveremos a encontrar, en otro momento y en otro lugar, allí donde la comunicación vuelva a convocarnos”, finaliza el texto.

La noticia fue lamentada por los oyentes habituales de la radio y tuvo una gran repercusión en las redes sociales. Una de las personas que se hizo eco del anuncio fue el senador del Partido Nacional Sebastián Da Silva, quién se despachó contra la emisora en X.

“La realidad es dura. Siempre hay un día donde los zurdos se despiertan del mundo idílico y cancelatorio que promovieron por años. Las consecuencias son jodidas. En la mayoría de los casos es decepción, pero en este caso es la angustiante sensación de quedar sin trabajo. Ojalá que, pese a lo que promovieron desde esa radio militante del MPP, puedan salir de este duro trance. Somos solidarios con ustedes”, escribió el legislador.

Muchos internautas criticaron el posteo y acusaron a Da Silva de haberse “burlado” de los trabajadores que quedarán desempleados. Frente a esto, el legislador redobló la apuesta: “Esta gente hace catarsis conmigo y no con la dirección del MPP, que fue la que los dejó sin trabajo sin avisar. El guionista de Dios: la radio más ‘Free Palestine’ fue comprada por el ‘sionismo’ capitalista. Todo frente a sus narices y todavía no se sacan el balde”.

