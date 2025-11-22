Trabajadores de M24 tras despido: “Confiamos que la empresa honre los vínculos laborales”

Montevideo Portal
Los trabajadores de la radio M24 emitieron un comunicado luego de que se conociera la venta de la empresa y el despido de todos sus empleados. En el texto difundido, expresan que confían en que la dirección de la empresa “brinde un cierre administrativo respetuoso, transparente y acorde al discurso progresista con el que se presenta como ‘un espacio distinto y de referencia en el dial’”.
“Sobre todo, que honre los vínculos laborales construidos durante estos años, más allá de las particularidades contractuales de cada integrante del equipo”, indica el mensaje, compartido en X por Sofía Kortysz Vaz, conductora del programa Nada que perder.
De acuerdo con el colectivo de empleados, en la reunión mantenida este viernes 21 de noviembre no se brindó “información sustantiva” sobre la venta de la radio. Asimismo, critican que esto ocurre dos semanas después de que la radio “fuera reconocida como la de mayor crecimiento de audiencia según las mediciones más recientes”.
Así, los trabajadores expresaron su “profundo agradecimiento” a los oyentes, familiares y amigos, quienes acompañaron “con un apoyo incondicional”.
“Seguramente nos volveremos a encontrar, en otro momento y en otro lugar, allí donde la comunicación vuelva a convocarnos”, finaliza el texto.
Montevideo Portal
Acerca de los comentariosHemos reformulado nuestra manera de mostrar comentarios, agregando tecnología de forma de que cada lector pueda decidir qué comentarios se le mostrarán en base a la valoración que tengan estos por parte de la comunidad. AMPLIAR
Esto es para poder mejorar el intercambio entre los usuarios y que sea un lugar que respete las normas de convivencia.
A su vez, habilitamos la casilla [email protected], para que los lectores puedan reportar comentarios que consideren fuera de lugar y que rompan las normas de convivencia.
Si querés leerlo hacé clic aquí[+]