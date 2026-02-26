Internacionales

“Los voy a mandar a matar a todos”: García Troche amenazó a la Policía durante su traslado

Gianina García Troche, pareja del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, protagonizó un tenso episodio el pasado 23 de febrero al ser trasladada, en Paraguay, desde el penal militar de Viñas Cué hacia el pabellón de máxima seguridad del Centro Penitenciario de Reinserción Social Martín Mendoza, ubicado en el municipio de Emboscada.

El traslado se realizó en medio de un operativo de seguridad extrema, dado el perfil de riesgo que las autoridades atribuyen a García Troche, quien se encuentra imputada en el marco de la investigación conocida como operativo A Ultranza Py, que apunta a una red de narcotráfico y lavado de activos vinculada a Marset.

Según un informe oficial remitido al Juzgado Penal de Garantías Especializado en Crimen Organizado que consignaron medios paraguayos, durante el vuelo hacia Emboscada, García Troche se resistió al traslado y, en repetidas ocasiones, lanzó amenazas contra el personal de seguridad que la custodiaba.

Entre las frases textuales que quedaron registradas figura: “Están cometiendo un gran error. Ustedes no saben las consecuencias de esto, se van a arrepentir y los voy a mandar a matar a todos. Mi esposo tomará represalias y habrá consecuencias”.

Fuentes oficiales que divulgaron el hecho indicaron que las amenazas quedaron asentadas en el informe de actividades de la reclusa, que forma parte de los controles periódicos que se realizan sobre su comportamiento dentro del sistema penitenciario.

El episodio se suma a otras señales de tensión en el contexto del caso: tras conocerse el traslado, la jueza Rosarito Montanía —quien lleva el proceso— fue objeto de amenazas en redes sociales, que están siendo investigadas por la Policía Nacional paraguaya, lo que llevó a reforzar su seguridad personal.

García Troche fue extraditada desde España a Paraguay en mayo de 2025, donde enfrenta imputaciones por delitos vinculados al supuesto esquema de lavado de activos detrás de la operación narco que se investiga en el país, aunque, hasta el momento, no se ha dictado condena definitiva en su contra.

