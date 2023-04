Política

“Los tupitas acá no tienen más coraje”: cruce entre senadores por la reforma jubilatoria

La Cámara de Senadores comenzó a debatir sobre la hora 15 de este jueves, en sesión extraordinaria, el proyecto de reforma de la seguridad social que fue aprobado en Diputados, y ahora deberá ser refrendada por la Cámara alta.

Durante el transcurso de la sesión, hicieron uso de la palabra durante las primeras dos horas los senadores Germán Coutinho (Partido Colorado), Amanda Della Ventura, Óscar Andrade, Silvia Nane (Frente Amplio), Sergio Botana y Sebastián Da Silva (Partido Nacional).

Aunque el debate transcurría en buenos términos, un cruce entre Da Silva y el senador del Movimiento de Participación Popular (MPP) Alejandro Sánchez obligó a la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, a pedir un cuarto intermedio.

Da Silva cuestionó en su discurso que el Frente Amplio y los sindicatos representen a todos los trabajadores del país.

“A los trabajadores los representamos todos. Y la cultura del trabajo la representamos más algunos que otros. No es con actos y movilizaciones que se adquiere la calidad de representante de los trabajadores del Uruguay, es a través del voto. Esto no es a quién grita más o hace más discurso de barricada. Estamos cansados de que vengan iluminados a erigirse en representantes de los trabajadores. Vienen los mismos de siempre, hablan los mismos de siempre, aplauden los mismos de siempre. Eso no es la mayoría del pueblo trabajador del Uruguay, son los que están organizados. Con cada paro general, [un trabajador] tiene que estar una o dos horas esperando el ómnibus porque a un iluminado sindicalista se le ocurre hacer un parto del transporte…”, dijo Da Silva, que fue interrumpido por Sánchez.

“Gobiernen para todos”, le dijo Sánchez al senador nacionalista, que inmediatamente reaccionó: “Cállese la boca usted. Cállese la boca que no está en un estrado. Vaya a la calle Tristán Narvaja a gritar. Los tupitas acá no tienen más coraje que los demás”.

Posteriormente, el senador blanco retomó la palabra por un par de minutos, hasta que fue nuevamente interrumpido y la sesión pasó a cuarto intermedio tras la intervención de Argimón.

"cállase tupita !!!" enojado Negro da Silva con Pacha Sánchez. pic.twitter.com/EU33c4AgVa — leo sarro press (@leosarro) April 27, 2023

