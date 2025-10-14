“Los números no mienten”: colorados apelan a frase de Damiani por presupuesto educativo

Política

El Partido Colorado propone reforzar la inversión en educación pública con US$ 30 millones, fondos que saldrían de un artículo aditivo presentado por Cabildo Abierto, previsto para el Ministerio de Defensa Nacional.

En el marco de la discusión por el Presupuesto en la Cámara de Diputados, en la cual el pasado sábado la bancada de representantes del Frente Amplio presentó reasignaciones presupuestales, entre ellas la designación de $ 290 millones a la Udelar, de los cuales $ 60 millones irán al Hospital de Clínicas. Para la UTEC serán US$ 80 millones con el objetivo de “fortalecer la descentralización” al igual que con la Udelar.

Tras esto, el diputado colorado Felipe Schipani argumentó en rueda de prensa que la fuerza política busca “atender la situación de la Universidad de la República, de la UTEC, las becas estudiantiles y la educación inclusiva en la ANEP”.

Con respecto a los fondos destinados a la educación por parte del Ejecutivo, el legislador afirmó que “la evolución del gasto educativo en relación al producto va a descender en estos años de gestión de gobierno”. El diputado explicó que la inversión educativa pasó del 4,9% en 2024 al 4,8% previsto para 2025, y se proyecta una caída hasta el 4,2%, lo que, según afirmó, evidencia “un deterioro” debido a una reducción de casi medio punto del producto en el presupuesto destinado a la educación.

El anuncio de 12 millones de dólares para la educación es considerado insuficiente por el Partido Colorado, que impulsa destinar fondos adicionales a través del aditivo presentado por Cabildo Abierto, el cual asigna una partida al Ministerio de Defensa.

“Los 99 legisladores van a tener que optar si la prioridad del país es la defensa nacional o la educación pública”, advirtió.

Schipani señaló que su partido ha dialogado con todas las bancadas, incluyendo la del Frente Amplio y Cabildo Abierto, en busca de apoyos a la iniciativa, aunque mencionó que el aditivo presentado por Cabildo Abierto forma parte de un acuerdo alcanzado con la bancada oficialista para la votación del Presupuesto.

El Partido Colorado confía en que algunos legisladores del Frente Amplio podrían acompañar la propuesta, ya que así lo han manifestado. En ese sentido, el diputado sostuvo que “el discurso tiene que trasladarse a la acción y al voto”.

Consultado sobre de qué manera el Partido Colorado demuestra que el presupuesto de la educación está bajando durante la actual gestión, Schipani respondió: “El contador Damiani decía que los números no mienten, los que mienten son los que hacen los números. Si uno analiza la evolución del gasto educativo en relación al producto, claramente hay un deterioro”, expresó.

Finalmente, enfatizó que “cuando hay que priorizar recursos escasos, es mucho más importante atender la situación de la educación pública”, concluyó Schipani.

