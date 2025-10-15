Política

“¡Libertad para elegir!”: la pasional intervención de Pasquet por la eutanasia en Senado

Montevideo Portal

El senador colorado Robert Silva le cedió su banca este miércoles al exdiputado Ope Pasquet para que expusiera su defensa del proyecto de Ley de Muerte Digna, mejor conocido como eutanasia.

Dos meses después de que la Cámara de Representantes diera luz verde a la última versión del proyecto, impulsado inicialmente por Pasquet en marzo de 2020, la Cámara alta decidirá sobre su sanción definitiva en esta sesión.

En su intervención, Pasquet calificó la ley como “bienhechora, liberal y humanista”, y recordó algunos casos conocidos de personas que la han pedido y “aún esperan”, como Fernando Sureda, Pablo Salgueiro, Pablo Cánepa o Beatriz Gelós.

El senador en ejercicio mencionó el caso de Alejandro Gómez, “otra víctima de la ELA”, que estuvo “en silla de ruedas y ya no podía hablar”. Recibía cuidados paliativos, pero murió en 2024 “esperando en vano la ley de eutanasia”, dijo.

“¿Una persona adulta y en su sano juicio tiene derecho a morir cuando ella lo decida, o tiene el deber de vivir hasta que le llegue la muerte natural? ¿Tenemos derecho a disponer de nuestra vida hasta el momento mismo de nuestra muerte? ¿O no podemos hacerlo y estamos obligados, condenados, a seguir viviendo en cualquier tiempo y circunstancia?”, cuestionó Pasquet.

El dirigente colorado destacó que “no hay dignidad sin libertad” y eso responde a la “ética liberal”: Nuestra propuesta no le impone nada a nadie”.

“El que crea en la legitimidad moral de la eutanasia y se encuentra en la triste situación de necesitarla, podrá pedirla. Quien la considere incompatible con sus creencias y convicciones, no la pedirá y nadie se la aplicará contra su voluntad. ¡Es libertad para elegir: eso es lo que reclamamos! ¡Que cada cual siga los dictados de su conciencia! El que quiere eutanasia, que la pida, y el que no la quiere, que la rechace”, aseguró enfáticamente.

“No va a venir ninguna autoridad a clasificar a los pacientes en ‘eutanasiables’ y ‘no eutanasiables’. Esta es una falsedad que se ha repetido una y otra vez. La decisión de pedir la eutanasia es absolutamente privativa de la persona de cuya vida se trata. Si está en la situación prevista por la ley, se dará trámite a su pedido, y, si no, no”, agregó Pasquet.

El legislador insistió en que “hay urgencias humanas, no políticas ni parlamentarias”, pues se trata de “gente que está sufriendo ahora y esperando, como otros esperaron antes y murieron esperando la ley”.

“Entonces no podemos esperar ni uno ni dos ni cinco años a ver qué pasa, como esperamos toda la legislatura pasada”, criticó.

Pasquet siguió defendiendo los incisos del proyecto de ley y concluyó: “Votemos la Ley de Muerte Digna y estaremos haciendo honor a la mejor tradición liberal y humanitaria de la República Oriental del Uruguay”.

