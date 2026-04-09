“Les va a llegar intimación”: Salle amenazó a estudiantes de Arquitectura por publicidad

Política

El diputado Gustavo Salle (Identidad Soberana) amenazó con acciones legales contra los responsables de la campaña publicitaria de la rifa de Arquitectura 2026.

Uno de los anuncios tiene como protagonista a un “salame”, quien se niega a comprar la rifa y aduce argumentos propios de quienes siguen las teorías de conspiración. Asimismo, el personaje niega que los estudiantes vayan a viajar “alrededor del mundo”, debido a que “la Tierra es plana”.

Si bien el video no menciona a ninguna persona, Salle —conocido por su postura antivacunas y contra la denominada "Agenda 2030"— se sintió aludido y reclamó contra la publicidad. En un video publicado en sus redes sociales, expuso sus argumentos y manifestó sus dudas acerca de las comunicaciones con la Luna en 1969.

"Yo no sé qué animal, qué ignorante, qué asno les hizo la publicidad, pero los ha dejado muy mal. Esta generación de arquitectos que quiere viajar a conocer el mundo primero tiene que desasnarse. Porque ¿saben qué, muchachos? Ustedes con esta publicidad lo que demostraron es que son una manga de burros, son una manga de ignorantes y además son unos atrevidos, unos irrespetuosos. Y yo con los atrevidos e irrespetuosos soy atrevido e irrespetuoso”, expresó el legislador.

DIPUTADO SALLE DENUNCIARÁ EN FISCALÍA A ESTUDIANTES DE ARQUITECTURA POR SU PUBLICIDADhttps://t.co/HnSYMaepg5 pic.twitter.com/oNLhRxwoKC — Cronicas del Este (@CronicasDelEste) April 8, 2026

“Ustedes no deberían vender un solo número de rifa. Ustedes, tratando de salame a quienes decimos que el poder mundial lo maneja... y acá está la prueba muchachos de la Agenda 2030 y de Arquitectura. Acá está la confesión. ¿Vieron cómo la propaganda de ustedes es un disparate? ¿Vieron cómo es una falta de respeto? Bórrenla. Ya está el pedido de informe, entra hoy, y les va a entrar una intimación judicial porque es insultante, porque es discurso de odio”, prosiguió.

“Ustedes no me pueden tratar de salame: me doy por aludido. ¿Y saben qué? Ustedes no pueden tratar de salame a los terraplanistas. Ustedes tienen que respetar. ¿Saben qué? Yo soy dudacionista. No soy terraplanista, pero soy dudacionista”, reclamó.

“Ustedes no tienen derecho; es como que yo les diga a ustedes: 'Ustedes son salames porque creen que Nixon en el 69 se comunicó telefónicamente con los que estaban en la Luna'. Yo no les digo eso: no les digo salames por eso. Simplemente planteo la duda, ¿viste? ¿Cómo es posible... En aquella época me acuerdo que el suegro de mi hermano era telefonista de Antel y usaba la manivela para comunicarse de Montevideo a Sauce, 32 kilómetros, y Nixon pegó el teléfono y habló con uno que estaba allá.”, señaló.