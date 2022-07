Salle tras fallo por vacunas: “Paramos a los genocidas que están inoculando para matar”

Política

El abogado y excandidato a la presidencia de la República Gustavo Salle, uno de los exponentes más críticos de la vacunación contra la covid-19, se expresó mediante varios videos que subió a redes sociales sobre el fallo judicial que determinó la suspensión de la inoculación a menores de 13 años.

“Atención, atención amigos del mundo. Uruguay dio el batacazo, el maracanazo sanitario. Paramos a los genocidas que están inoculando para matar. El juez (Alejandro) Recarey paró las inoculaciones ilegales que se estaban llevando adelante contra los niños del Uruguay. Ganamos. Es un día de felicidad. No fuimos a pelear contra molinos de viento aquí en La Mancha (España). No fuimos quijotes, fuimos abogados conscientes. Técnicos que manejamos elementos científicos y jurídicos para parar el genocidio. ¡A festejar! No solamente Uruguay, festeja el mundo”, dijo el militante antivacunas.

Desde el mismo lugar, el abogado grabó y difundió varios videos en la misma línea.

En uno de ellos calificó al secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, de “inmoral y mentiroso”.

“Mintió el secretario de Presidencia Álvaro Delgado, que dijo que eran transparentes. No son transparentes. Son oscuros, ahora hay luz. Ahora pusimos luz los que velamos por la salud de los niños. Triunfó la verdad. Sabemos que nos queda una instancia porque ustedes payasos, muñequitos y monigotes de la élite hegemónica y de las farmacéuticas van a apelar”, afirmó Salle en otro video.

