“Lamentable”: Uruguay condenó el “magnicidio” de Uribe Turbay tras atentado en Bogotá

Política

El gobierno uruguayo lamentó la muerte de Miguel Uribe Turbay, senador y precandidato a la Presidencia de Colombia, tras un atentado en Bogotá. El Ministerio de Relaciones Exteriores expresó sus condolencias al Estado y al pueblo colombiano y extendió su solidaridad a su familia y afectos.

“Esta lamentable pérdida se produce como consecuencia de un atentado perpetrado este 7 de junio cuando el senador Uribe Turbay participaba de un acto político”, dice el comunicado de Cancillería.

El gobierno de Uruguay reiteró “su condena a este magnicidio y se suma a las expectativas de que pronto se puedan identificar los responsables intelectuales de este asesinato y sean llevados a la Justicia”.

Tal como informáramos, el sistema político uruguayo y de la región reaccionó ante la muerte de Uribe Turbay. El senador blanco Javier García afirmó que el fallecimiento de Uribe Turbay “muestra la cara más peligrosa de los narcos: enfermar, corromper, asesinar, quedarse con las instituciones”. “Es la peor lacra”, expresó en su cuenta de X.

El diputado blanco Juan Martín Rodríguez tildó al precandidato presidencial como una “víctima de la violencia política que reina en la Colombia de Petro”. “Los autores del atentado del que fue víctima, deben ser identificados y condenados, y sus responsables, juzgados por la historia”, sostuvo el legislador.

La diputada colorada Elsa Capillera también se expresó sobre la muerte del senador colombiano. “Qué tristeza que, en pleno siglo XXI, aún existan quienes crean que silenciar a quien piensa distinto es el camino. La democracia se construye con respeto y diálogo, no con violencia ni miedo. Mi solidaridad con la familia, amigos y colegas de Miguel Uribe. Que su partida nos recuerde que defender las ideas, nunca debe costar la vida”, escribió.

El expresidente de Colombia Iván Duque afirmó que “el terrorismo arrebató a una promesa de Colombia y a un líder íntegro y transparente”. “El mejor homenaje que podemos hacer los colombianos a este gran ser humano es honrar su legado, con la unidad de propósito y patriotismo pleno. Colombia llora, pero no se rendirá ante los criminales que apagaron la vida de un joven admirable”, reflexionó.

Asimismo, el excandidato a la Presidencia en Venezuela, Edmundo González —quien se define como presidente electo— también reaccionó al fallecimiento de Uribe Turbay.

“Conocí a Miguel Uribe hace menos de un año, cuando vino a Madrid en octubre de 2024. Hablamos largo sobre Venezuela, sobre la democracia y sobre los problemas de su país. Miguel los asumía sin rodeos, pero siempre pensando en cómo resolverlos”, expresó el dirigente antichavista.

González sostuvo que es “duro aceptar que la violencia política acabe con la vida de alguien que solo quería trabajar por una Colombia mejor”. “También es duro reconocer que la lucha por las libertades y los derechos siga costando vidas en nuestros países. El autoritarismo y la violencia se expanden, cuando lo que debería prevalecer es un sistema de libertades y bienestar. La democracia no se defiende sola, necesita de quienes la sostienen, y protegerlos es una responsabilidad de todos”, expresó.

Uribe Turbay, miembro del partido de derecha Centro Democrático y precandidato a las elecciones presidenciales de 2026, fue ingresado en la Fundación Santa Fe tras recibir dos disparos en la cabeza y uno en la pierna izquierda durante un mitin político en el barrio bogotano de Modelia.

El legislador fue sometido a varias cirugías neurológicas de urgencia y, aunque presentó una leve mejoría, su estado crítico persistió. El pasado sábado la clínica informó que había sufrido una hemorragia en el sistema nervioso central, lo que agravó drásticamente su condición.

Uribe Turbay aspiraba a obtener la nominación de su partido para competir en los próximos comicios presidenciales. Su esposa, quien durante más de dos meses informó sobre su evolución y pidió oraciones por su recuperación, se despidió con un mensaje emotivo: “Nuestro amor trasciende este plano físico. Espérame que, cuando cumpla mi promesa con nuestros hijos, iré a buscarte y tendremos nuestra segunda oportunidad”.