Murió Miguel Uribe Turbay, senador y precandidato presidencial, tras atentado en Bogotá

Internacionales

El senador colombiano Miguel Uribe Turbay, de 39 años, falleció este lunes como consecuencia de las graves heridas sufridas en un atentado el pasado 7 de junio en Bogotá, confirmó su esposa, María Claudia Tarazona.

“Pido a Dios me muestre el camino para aprender a vivir sin ti. Descansa en paz, amor de mi vida, yo cuidaré a nuestros hijos”, escribió Tarazona en redes sociales junto a una fotografía de ambos.

Uribe Turbay, miembro del partido de derecha Centro Democrático y precandidato a las elecciones presidenciales de 2026, fue ingresado en la Fundación Santa Fe tras recibir dos disparos en la cabeza y uno en la pierna izquierda durante un mitin político en el barrio bogotano de Modelia.

El legislador fue sometido a varias cirugías neurológicas de urgencia y, aunque presentó una leve mejoría, su estado crítico persistió. El pasado sábado la clínica informó que había sufrido una hemorragia en el sistema nervioso central, lo que agravó drásticamente su condición.

Uribe Turbay aspiraba a obtener la nominación de su partido para competir en los próximos comicios presidenciales. Su esposa, quien durante más de dos meses informó sobre su evolución y pidió oraciones por su recuperación, se despidió con un mensaje emotivo: “Nuestro amor trasciende este plano físico. Espérame que, cuando cumpla mi promesa con nuestros hijos, iré a buscarte y tendremos nuestra segunda oportunidad”.

Con información de Agencias.